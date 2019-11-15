Какие документы чаще всего подделывают в России

15 ноября 2019     14
Какие документы чаще всего подделывают в России

Российские нотариусы чаще всего встречаются с фальшивыми доверенностями.

В больших городах поддельные доверенности составляют от 55% до 65% от общего числа подделок.

«Благодаря созданию электронного нотариата, когда все действия нотариусов стали регистрироваться в Единой информационной системе, стало возможным оперативно проверять предоставляемые им документы», — заявила журналистам председатель комиссии Федеральной нотариальной палаты (ФНП) по имиджу Наталья Дрожжина.

Она отметила, что в основном поддельные доверенности предоставляют на совершение действий с недвижимостью.

От 15% до 20% подделок составляют нотариально удостоверенные переводы (переводы с засвидетельствованной нотариусом подписью переводчика), то есть документы об образовании, переводы паспортов с неправильными данными.

Реже всего нотариусы выявляют подделки в завещаниях и договорах купли-продажи.

Они составляют от 10% до 15% от общего числа фальшивок.



Пятница, 15 ноября 2019 г. 207

Источник: Портал Информер

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