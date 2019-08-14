Какие европейские города не любят российские туристы

14 августа 2019     19
Какие европейские города не любят российские туристы

Российский сервис путешествий Туту.ру выяснил, в какие города Европы реже всего летали российские туристы. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

На первое место антирейтинга попал норвежский город Молде. За лето 2019 года туда слетал всего один пассажир из России на восемь дней. Он потратил на билет туда-обратно 42 тысячи рублей.

В списке оказался и румынский город Яссы. Единственный полетевший туда россиянин провел в Румынии четыре дня и потратил на авиабилеты 41 тысячу рублей.

Также в рейтинг попали ирландский Шаннон, испанская Памплона, финский Рованиеми, польский город Познань, французский Страсбург, греческий Миконос, шведский город Умео и французский Биарриц.

Специалисты сервиса также узнали, какие города были популярны у россиян летом 2019 года. Это Тиват, Бургас, Прага, Барселона, Рига, Ларнака, Париж, Берлин, Салоники и Рим.


Среда, 14 августа 2019 г. 275

Источник: Портал Информер

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