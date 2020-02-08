Какие изменения в Конституцию предлагает Хирург (ВИДЕО)

7 февраля лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Хирург принял участие в пресс-конференции «Формирование инициативной группы в поддержку конституционных инициатив президента РФ В.В.Путина в Севастополе».«Вчера в Севастополе я был приглашён на конференцию в поддержку конституционной реформы. И там впервые рассказал, что думаю по этому поводу», — отметил главный байкер России.

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Президент РФ В.В.Путин подчеркнул, что референдум по поправкам в Конституцию станет высшим проявлением демократии.

«Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперёд в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают, – в городах, районах, сёлах, по всей стране.

Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами по достижению достойного уровня жизни. И, повторю, с их активным участием.

Мнение людей, наших граждан, народа как носителя суверенитета и главного источника власти должно быть определяющим. Всё, в конечном счёте, решают люди и сегодня, и в будущем, и в выборе стратегии развития страны, и в повседневных вопросах жизни в каждом регионе, городе, посёлке. Сильную, благополучную, современную Россию мы сможем построить только на основе безусловного уважения к мнению людей, к мнению народа.

Наступивший, 2020 год во многом рубежный. Это переход к третьему десятилетию XXI века. Перед Россией стоят прорывные исторические задачи, и в их решении значим вклад каждого. Вместе, сообща мы обязательно изменим жизнь к лучшему. Часто говорю это слово – «вместе», потому что Россия – это мы.

Я имею в виду не тех, кто находится в этом зале, или не только тех, кто в зале находится, а всех граждан нашей страны, потому что верю: успех определяет наша добрая воля к созиданию, к развитию, к достижению самых смелых планов, наш труд во имя своей семьи, своих близких, детей, их будущего, а значит, ради величия России, ради достоинства её граждан».







Суббота, 8 февраля 2020 г. 1717

Источник: Портал Информер