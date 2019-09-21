Какие изменения избирательного законодательства России ждут лидеры парламентских партий

21 сентября 2019     7
Какие изменения избирательного законодательства России ждут лидеры парламентских партий

17 сентября Владимир Путин встретился с главой КПРФ Геннадием Зюгановым. Главный коммунист России обратил внимание президента на необходимость ремонта выборной системы и предложил собрать представителей всех фракций Госдумы, чтобы обсудить, как менять закон о выборах.

Владимир Путин отреагировал положительно.

«Это живой организм, мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что нужно по ходу дела поправить, что усовершенствовать, сделать более эффективным, работающим на благо народа», — сказал президент.

Геннадий Зюганов также предлагает изменить время года для проведения предвыборной кампании.

«Мы настаиваем на изменении даты голосования. Предлагаем перенести единый день голосования либо на весну, либо на позднюю осень — октябрь-ноябрь. Но оптимальный месяц — март», — сказал Зюганов. 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает поменять не только время года, но и сам день голосования — перенести его с воскресенья на понедельник.

«Наше предложение — проводить все выборы в будний день, как в США, потому что в рабочий день легче спланировать посещение участка: по пути на работу или по пути домой. Лучший вариант — последний понедельник апреля. В это время уже тепло, хорошая погода, хорошее настроение, но люди еще не разъехались в летние отпуска», — сказал Жириновский.

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов предложил запретить досрочное голосование.

«Эта форма голосования практически не сказывается на уровне явки, зато способствует нарушениям на выборах. Тем более что современные технологии дают новые возможности для волеизъявления граждан», — сказал Сергей Миронов.


Суббота, 21 сентября 2019 г. 810

Источник: Портал Информер

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