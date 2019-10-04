Какие имена давали крымчане новорожденным в конце сентября?

4 октября 2019     6
Какие имена давали крымчане новорожденным в конце сентября?

В последнюю неделю сентября текущего года крымчане чаще обычного называли своих новорождённых детей редкими именами. Об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции Республики Крым.

Также полуостров пополнился новыми жителями с именами: Аристарх, Сайфула, Вялеслав, Зуляль, Ниаль, Сибельль, Светозар, Алиана, Теона, Феми, Грант, Гордей, Амалия, Спиридон, Талят, Савелий, Юлиан, Николь.

Кроме того, на прошлой неделе зарегистрировано рождение 417 детей, мальчиков – 231 и девочек – 186. Также зарегистрировано 4 двойни: в Красноперекопском – одна, в Белогорском – одна (мальчики, также с редкими именами – Нури и Ниязи) и в Симферополе — две.

Стоит отметить, что на сегодняшний день самые популярные имена для малышей – это Варвара, Елизавета, Андрей, Дмитрий, София, Михаил, Максим, Александр, Анна, Арина, Алиса, Эмин, Эмир, Марк, Матвей, Ясмин.


Пятница, 4 октября 2019 г. 164

Источник: Портал Информер

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