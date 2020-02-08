Какие имена популярны у родителей новорождённых севастопольцев

В Севастополе в 2019 году самое популярное имя для новорождённых детей было Александр.

«В 2019 году было зарегистрировано рождение 2 190 мальчиков и 2 133 девочки. Среди мужских самым распространённым именем остаётся Александр», – сообщает управление ЗАГС по Севастополю.

Севастопольские родители также часто выбирают такие имена для мальчиков как Максим, Иван, Михаил, Артём, Дмитрий.

Среди девочек популярны имена София (Софья), Мария, Алиса, Анастасия, Анна и Арина.

Имя Александр является самым любимым именем для ребёнка у севастопольских родителей уже много лет.

В 2018 году также популярными именами для девочек были Ксения и Ева.







Суббота, 8 февраля 2020 г. 1

Источник: Портал Информер