Какие инциденты происходили в крымских детских лагерях этим летом

За последние два года четыре детских оздоровительных центра Крыма заработали дурную славу массовыми отравлениями детей.

Информация о скандальных лагерях разошлась далеко за пределы полуострова, а потому перед многими родителями возникла дилемма – рискнуть и отправить своего ребенка в Крым или выбрать для детского отдыха другой курортный регион.

Сфера детского оздоровления и отдыха довольно жестко регламентируется надзорными ведомствами. Для того, чтобы учредить в Крыму лагерь, необходимо получить огромное количество бумаг и согласовать их в разных ведомствах.

На это сетуют и предприниматели, которые заявляют, что сегодня бюрократия в Крыму достигла своего пика за последние 20 лет.

«Для того, чтобы открыть лагерь, нужно порядка 40 бумаг. Далее их нужно согласовывать в нескольких инстанциях. Если дело будет идти таким образом и дальше, то детский отдых в Крыму будет смят. Я 20 лет занимаюсь детским отдыхом, и такой жесткой бюрократии я еще не видел. Вообще обратите внимание на то, что в Крыму с каждым годом бюрократизм развивается все сильнее и сильнее», — жаловался житель Черноморского района Юрий Лыс главе Крыма Сергею Аксенову на выездном заседании правительства.

Последствие этой бюрократии – рост цен, потому что предпринимателям приходится тратить много времени на составление документов и оплачивать специалистов.

Однако бюрократия не спасла от отравлений десятков детей в четырех крымских лагерях, которые произошли по вине их сотрудников.

Первый скандал грянул в июне прошлого года в севастопольской «Чайке».

Тогда в больницу с кишечной инфекцией попали более 20 детей, а виновниками назвали группу школьников из Перми, которые якобы уже были больны, когда поступили в лагерь.

«Это вирус, который привезли дети с материка. Они приехали, и мы их локализовали в инфекционное отделение. У нас ситуация управляемая», – сказали тогда журналистам в руководстве детского оздоровительного лагеря.

Закончилось все госпитализацией в местную инфекционную больницу 25 воспитанников и вожатых.

Казалось, причина вполне ясна и логична. Но непонятным оставалось стремление администрации «Чайки» и городских властей всячески замалчивать произошедшее.

Тогда всех убеждали, что детей «просто немного подташнивает», а в городском «департаменте здравоохранения» и вовсе заявили, что не слышали об инциденте. Родителям, чьи дети находились в лагере, звонили и настоятельно рекомендовали забрать детей, не дожидаясь конца смены.

Случай, который замять не удалось, произошел несколькими днями позже уже в другом оздоровительном центре Севастополя «Ласпи». Сначала в соцсетях родители сообщали о нескольких заболевших, а закончилось все госпитализацией в местную инфекционную больницу 25 воспитанников и вожатых.

Проверка показала, что причиной группового заболевания стал один из работников пищеблока – носитель патогенного стафилококка. Были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Сотрудники не соблюдали личную гигиену, нарушали технологию приготовления пищи и мытья посуды. Один из ярчайших примеров нарушения: в столовой не брезговали остатками пищи, приготовленной накануне.

Все это стало поводом для судебных разбирательств, а «Ласпи» прекратил работу до конца летнего сезона.

Конечно, эти четыре случая вовсе не означают, что в сотнях других лагерях полуострова опасно отдыхать. Но массовые отравления становятся печальной крымской тенденцией вот уже два туристических сезона подряд. Если так пойдет дальше – репутация всей детской оздоровительной сферы в регионе попадет под сомнение.

По крайней мере, в глазах родителей, которые все чаще отказываются отправлять своих детей в Крым.

Рекорд по количеству заболевших побил лагерь «Лучистый» в поселке Заозерное, что недалеко от Евпатории. Массовое отравление там произошло в начале июля этого года. В больницу попали 57 человек, состояние которых оценивалось как среднетяжелое. Лабораторные исследования показали, что возбудителем стал норовирус, носителями которого являлись сотрудники столовой.

Больше всего пострадала группа, приехавшая в Крым из Казани, а потому дальнейшее сотрудничество Республики Татарстан с этим лагерем оказалось под большим вопросом. Об этом заявил министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

Воспитанников, которые прошли лечение, решили досрочно отправить домой, так как они могли представлять опасность для здоровых ровесников. На таком решении настояло руководство лагеря, отказавшее в приеме детей после выписки из больницы.

Для доставки детей организовали чартерный рейс, а родителям пообещали компенсировать оплату за неиспользованные дни отдыха и предложить альтернативные варианты.

Другим лагерем, который «прославился» острой кишечной инфекцией у 16 школьников, стал алуштинский «Берег». Учреждение закрыли. Позднее выяснилось, что детей поразил острый гастроэнтерит. Десять школьников госпитализировали по имеющимся показаниям, а еще шесть направили на амбулаторное лечение по месту жительства.

Проверка показала, что распространителями патогенного стафилококка в «Береге» стали сотрудники пищеблока, а разбирательством будет заниматься суд.

Источник: Портал Информер