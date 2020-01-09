Какие конкретно перемены ждут россиян в нотариальной сфере в 2020 году

В конце 2019 года Госдума РФ приняла закон, существенно изменяющий нотариальную деятельность. В часности, вводится возможность удаленного обращения к специалистам и расширении списка услуг нотариуса. Об этом рассказывается в материале «Известий».

Прежде всего, закон вводит два формата взаимодействия между потребителем услуг и нотариусом: удаленный и дистанционный.

«Удаленный формат может быть использован для совершения ограниченного перечня нотариальных действий, для которых не требуется проверять соответствие реальной воли заявителя и волеизъявления, отраженного в нотариальном акте.

Таким образом, здесь нет рисков нарушения прав гражданина из-за его неосознанности, непонимания юридической сути своего решения, факта давления со стороны третьих лиц и прочих моментов, которые нотариусу принципиально важно проверять, к примеру, при удостоверении сделок», — рассказал член правления Федеральной нотариальной палаты, нотариус Москвы Александра Игнатенко.

Для сделок закон предусматривает дистанционный формат — когда стороны договора лично идут к нотариусу, но каждый в своем городе.«В итоге каждый из нотариусов по отдельности проводит все необходимые подготовительные и проверочные процедуры, а составление проекта договора и его последующее удостоверение происходит в электронном виде, через защищенный канал связи нотариусов в рамках Единой информационной системы нотариата», — отметил Игнатенко.

С помощью удаленного формата можно осуществить сразу несколько нотариальных действий: это обеспечение доказательств в виде осмотра информации в сети интернет; принятие в депозит нотариуса безналичных денежных средств; совершение исполнительной надписи; принятие на хранение электронного документа; получение выписки из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества; свидетельствование верности перевода; конвертация электронных документов, а также передача электронных документов другим физическим или юридическим лицам.

Обратиться за услугой заявитель может с помощью онлайн-сервиса Единой информационной системы (ЕИС) нотариата или соответствующей опции на портале госуслуг.

Нотариальные тарифы за совершение нотариальных действий в удаленном формате остаются такими же, как и в случае обращения за этими услугами непосредственно через нотариальную контору.

«Что касается нового закона, то я полагаю, что он позволит населению сэкономить при обращении к нотариусу, причем существенно. В настоящее время сделки купли-продажи совершаются с обязательным присутствием сторон в месте совершения сделки.

Так, если я в Москве, а квартира во Владивостоке и ее необходимо продать, нужно либо лететь во Владивосток, либо оформлять доверенность на кого-то — всё равно сделка заключается только во Владивостоке.

Новое законодательство позволяет заключить сделку дистанционно: я в Москве, покупатель во Владивостоке, при этом мы оба пришли к нотариусам у себя в городах, которые удостоверяют для нас сделку в электронной форме. Выгода очевидна — огромная экономия времени, денег на авиабилетах и других расходах», — рассказал декан Высшей школы правоведения РАНХиГС профессор Олег Зайцев.

Запрос на хранение электронных документов у нотариуса сформировался уже много лет назад.

Ведь, всё необходимое всегда есть под рукой — например, в смартфоне. Но здесь возникает один серьезный вопрос — как обеспечить сохранность таких файлов, если речь идет о действительно важных и весомых с юридической точки зрения документах. Эту проблему и призвано решить новое нотариальное действие по хранению электронного документа.

Передать нотариусу на хранение можно будет не только правоустанавливающие документы, но и оцифрованные объекты авторского права — музыку, видео, фото, программные коды и многое другое. Сам же нотариус не будет иметь доступа к содержанию файла — данные поступят в зашифрованном виде. С помощью цифрового свидетельства, полученного в качестве подтверждения отправки документов нотариусу и содержащего специальный идентификатор, заявитель впоследствии сможет получить свои документы у любого нотариуса.

«Допустим, у человека есть обязательства по передаче партнеру важного документа в заранее оговоренный срок (к примеру, подтверждение совершенных платежей в управляющую компанию). Однако в момент, когда этот срок настал, сторона, ожидающая бумаги, вдруг перестает выходить на связь. То есть человек чисто физически не может выполнить взятое на себя обязательство и, несмотря на то что виновата в этом вторая сторона, рискует попасть под санкции за нарушение сроков передачи документа.

Обезопасить себя от таких рисков можно как раз с помощью передачи документов нотариусу в удобном электронном формате. Нотариус сам займется вопросом отправки документов адресату и, вне зависимости от того, видел получатель их или нет, зафиксирует факт исполнения обязательств заявителем», — рассказал научный консультант АНО «Центр нотариальных исследований» Анастасия Парфенчикова.

«До истечения срока хранения электронного документа заявитель автоматически уведомляется об этом. После истечения срока хранения не истребованный гражданином электронный документ удаляется без возможности восстановления», — отметили в Федеральной нотариальной палате.

Конечная величина тарифа на хранение электронных документов будет зависеть от объема документа.Закон предусматривает возможность так называемой биометрической идентификации человека в случаях, когда по различным причинам невозможно предоставить нотариусу документ, удостоверяющий личность, либо есть сомнения в подлинности предъявленного документа. В распоряжении нотариуса для таких случаев теперь будет база Единой биометрической системы, где будут храниться фотография человека и запись его голоса.

Новый закон предоставляет нотариусу возможность запрашивать у налоговой службы информацию о счетах и вкладах наследников. Когда система заработает, это избавит граждан от существенной головной боли, связанной с розыском имущества родных.

В целях содействия наследникам в поиске имущества умершего законопроект наделяет нотариусов правом получать от Федеральной налоговой службы бесплатно в форме электронного документа сведения о банковских счетах и вкладах наследников. Эта норма обеспечит достоверность информации об активах умерших граждан и ускорит процедуру оформления наследственных прав.

Нововведение также позволяет нотариусу в интересах наследников также запросить в Пенсионном фонде РФ данные о страховом номере индивидуального лицевого счета покойного, размере его пенсии, недополученной наследником на день смерти.

Расширяются полномочия нотариуса, действующего в интересах кредитора: в рамках взыскания задолженностей по исполнительным надписям законопроект регламентирует взаимодействие нотариусов с Федеральной службой судебных приставов — теперь оно также будет проходить в цифровом формате.

Кстати, уже несколько лет в арсенале нотариусов существует такое действие, как совершение исполнительной надписи на кредитных договорах, а также нотариально удостоверенных договорах, подразумевающих передачу денежных средств или иного имущества. Такая услуга пользуется большим спросом как у банков и представителей бизнеса, так и у рядовых граждан. В свою очередь, новый закон расширяет сферу применения исполнительной надписи, включая туда договоры поручительства, а также договоры об оказании услуг связи.

Исполнительная надпись дает кредитору возможность напрямую обратиться к судебным приставам для взыскания вовремя не выплаченной задолженности, минуя судебное разбирательство. Причем заявителю теперь даже не придется общаться с приставами — по новому закону, нотариус самостоятельно взаимодействует с ФССП.

Свои «бонусы» от исполнительной надписи получает и задолжавший заемщик: он освобождается от выплаты штрафов за просрочку, а также защищается от рисков стать жертвой незаконных методов выбивания денег, которыми зачастую пользуются коллекторы.

«Кроме того, согласно одобренному законопроекту, прежде чем совершить исполнительную надпись, нотариус сможет в числе прочего запросить у заявителя подтверждение фактической передачи средств заемщику. Такая норма направлена на пресечение попыток заключения мнимых сделок для последующего незаконного вывода средств», — говорит Александра Игнатенко.

Закон предусматривает изменение тарифа за совершение исполнительной подписи, причем в сторону уменьшения. Так, если сумма взыскания незначительная, минимальный размер тарифа, по новому закону, будет находиться в пределах от 300 до 1 тыс. рублей (сейчас это не менее 1,5 тыс. рублей).

Однако, эти новшества, связанные с хранением персональных данных, могут быть использованы в своих преступных целях кибермошенниками.

«ЕИС нотариата гарантирует конфиденциальность и сохранность вносимой в нее информации. Оператором ЕИС выступает Федеральная нотариальная палата, а сама информационная система соответствует существующим сегодня требованиям о защите информации и обеспечена необходимыми средствами защиты, такими как шифрование, криптозащита, дублирование и репликация баз данных, система разрозненного доступа, единая точка загрузки информации», — рассказал советник президента Федеральной нотариальной палаты по информационным технологиям Михаил Муковозов.

Сведения ЕИС зашифрованы в том числе в случае их передачи от одного нотариуса другому.

В законе закрепляется понятие машиночитаемой маркировки нотариальных актов. Проще говоря, на документы будет наноситься двумерный QR-код, содержащий информацию о дате нотариального действия, его разновидности, данных нотариуса и заявителя. Причем, прочитать такой штрихкод можно будет в том числе с помощью мобильного приложения, связанного с ЕИС.

Важно, что проверяющий увидит лишь ответ системы с информацией о документе со считанными реквизитами в ЕИС, но нотариальная тайна будет сохранена. Такой механизм позволит защититься от грубых подделок нотариальных актов.

Большинство положений нового закона вступают в силу по истечении одного года после его официального опубликования, то есть в конце 2020 года. Исключение, — лишь те пункты, которые касаются полномочий нотариуса в рамках совершения исполнительной надписи — эти нормы вступили в силу со дня официальной публикации закона.

«В целом закон является первым реальным шагом по запуску цифровой экономики и необходим для новых форматов гражданского оборота, обусловленных его цифровизацией», — отметил Олег Зайцев.

Источник: Портал Информер