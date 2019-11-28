Какие нарушения выявлены в Севастополе в ремонтирующихся подъездах

И.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов проверил ход выполнения ремонта подъездов, в рамках реализации программы «Мой дом». Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Сегодня инспекция проверила ремонт подъездов в доме 11 по ул.Геловани, на ул.Генерала Хрюкина,5 и Генерала Острякова, 31.

«Департаментом городского хозяйства продолжаются контрольные мероприятия в части выполнения поставленных управляющим компаниям задач, в том числе и по ремонту подъездов. В этом году запланирован ремонт более 1500 подъездов – это более 450 многоквартирных домов. На сегодняшний день проведены ремонты более чем в 1200 подъездах. Работы продолжаются», – сказал Евгений Горлов.

В ходе осмотра выполненных работ глава департамента обратил внимание управляющей компании на некоторые недочеты: неровность покрытия, определение в специальные короба интернет-сетей. Все замечания подрядчик должен устранить и переделать.

«Есть замечания к подрядным организациям, в рамках гарантийных обязательств они должны быть устранены. Гарантийный срок ремонта составляет от трех до пяти лет. В течение этого периода подрядчик обязан устранять нарушения по факту их выявления», – отметил Евгений Горлов.

Глава департамента разъяснил, что собственники многоквартирных домов вправе требовать от управляющих компаний согласования видов ремонтных работ, вплоть до цветовых решений. Также собственниками должна осуществляться приемка выполненных работ и подписан соответствующий акт.

Помимо контроля проведения ремонта подъездов, Евгений Горлов обратил внимание управляющих компаний на содержание придомовых территорий и поручил устранить замечания в части уборки железных конструкций, наполнения информационного щита на детской площадке, замены урн.

«Содержание мест общего пользование в многоквартирных домах – это обязанность собственников жилых помещений. Если жители хотят провести какие-либо виды ремонтных работ или благоустройство придомовой территории, необходимо обратиться в управляющую компанию, обслуживающую многоквартирный дом, предварительно, на общем собрании, приняв решение о том или ином необходимом виде работ.

Так как сами собственники принимают решения в отношении своего жилого фонда, реализовывают эти решения через управляющую компанию. В свою очередь, управляющая компания обязана отчитываться о проведенных работах и затраченных средствах, полученных от собственников в рамках ежемесячной платы», – сказал Евгений Горлов.







Четверг, 28 ноября 2019 г. 287

Источник: Портал Информер