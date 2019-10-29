Какие объекты приватизируют в Крыму в 2020 году

Совет министров Крыма одобрил проект постановления об утверждении прогнозного плана приватизации государственного имущества республики на 2020 год.

В частности, планируется приватизировать шесть государственных унитарных предприятий: «Крымпроектреставрация», Служба технического надзора, «Универсал-Авиа» (Симферополь), «28 управление начальника работ», Евпаторийский авиационный ремонтный завод (Евпатория), а также Феодосийский судомеханический завод.

Также планируется выставить на приватизацию два пакета акций в уставных капиталах АО «Крымское предприятие по племенному делу в животноводстве» (5%) и «Джанкойское племяпредприятие» (0,1%).

Как отмечается в пояснительной записке к документу, владение Республикой Крым указанными пакетами акций «не имеет значения для решения задач государственного управления Республики Крым в связи с неконтрольным размером, а также убыточностью обществ в течение длительного периода времени».

Кроме того, в план приватизации внесены шесть объектов недвижимости из казны Республики Крым, четыре из которых были включены в план на текущий год, но не были реализованы.

Как отметила министр имущественных и земельных отношений Анна Анюхина, план будет корректироваться в течение следующего года.







Вторник, 29 октября 2019 г. 247

Источник: Портал Информер