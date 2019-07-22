Какие партии проходят в Верховную раду

По состоянию на 12.00 ЦИК Украины обработал 54,68% бюллетеней.
У «Слуги народа» – 42,47%, у «Оппозиционной платформы» – 12,92%, «Европейская солидарность» – 8,6%, Батькивщина – 8,02%, Голос – 6,36%.
Не проходят в Раду «радикалы» Ляшко (4,59%), «Сила и честь» (3,55%), «Оппозиционный блок» (3,21%), объединённые неонацисты из «Свободы» (2,45%), Гройсмана (2,24%), Шарий (2,06%) и «Гражданская позиция» (1,11%).
Источник: Портал Информер
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