Какие партии проходят в Верховную раду

22 июля 2019     14
Какие партии проходят в Верховную раду

По состоянию на 12.00 ЦИК Украины обработал 54,68% бюллетеней.

У «Слуги народа» – 42,47%, у «Оппозиционной платформы» – 12,92%, «Европейская солидарность» – 8,6%, Батькивщина – 8,02%, Голос – 6,36%.

Не проходят в Раду «радикалы» Ляшко (4,59%), «Сила и честь» (3,55%), «Оппозиционный блок» (3,21%), объединённые неонацисты из «Свободы» (2,45%), Гройсмана (2,24%), Шарий (2,06%) и «Гражданская позиция» (1,11%).

Источник: Портал Информер

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