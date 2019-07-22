Не проходят в Раду «радикалы» Ляшко ( 4,59% ), «Сила и честь» ( 3,55% ), «Оппозиционный блок» ( 3,21% ), объединённые неонацисты из «Свободы» ( 2,45% ), Гройсмана ( 2,24% ), Шарий ( 2,06% ) и «Гражданская позиция» ( 1,11% ).

У «Слуги народа» – 42,47%, у «Оппозиционной платформы» – 12,92%, «Европейская солидарность» – 8,6%, Батькивщина – 8,02%, Голос – 6,36%.

По состоянию на 12.00 ЦИК Украины обработал 54,68% бюллетеней.

«Энергомаш» прекратил производство двигателей для тяжелых ракет «Протон» НПО «Энергомаш» произвело двигатели для всех заказанных ракет «Протон-М» и прекратило их выпуск. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил …



Об обстановке в Севастополе на прошлой неделе На аппаратном совещании под председательством и.о. губернатора Михаила Развожаева начальник Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности Севастополя Александр Веселков доложил об обстановке …



Какие партии проходят в Верховную раду По состоянию на 12.00 ЦИК Украины обработал 54,68% бюллетеней. У «Слуги народа» – 42,47%, у «Оппозиционной платформы» – 12,92%, «Европейская солидарность» – 8,6%, Батькивщина – 8,02%, Голос – 6,36%. Не проходят …



Реконструкцию театра им.Луначарского обсуждали сегодня в правительстве города “Необходимо определиться с труппой театра Луначарского на время реконструкции” – заявил сегодня на аппаратном совещании в правительстве и.о. вице-губернатора Иван …

