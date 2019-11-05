Какие подарки глава Крыма может оставлять себе?

5 ноября 2019     22
Какие подарки глава Крыма может оставлять себе?

Глава Крыма Сергей Аксёнов может оставлять себе в собственность подарки, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. Дорогие презенты, если пожелает, он сможет выкупить у аппарата Совета министров республики.

Указ о порядке приема, хранения, определения стоимости подарков, полученных главой Крыма на протокольных мероприятиях и в командировках, опубликован 5 ноября на официальном портале крымского правительства.

«Сведения о рыночной цене (подарка) подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. Подарок возвращается главе Республики Крым по акту приема-передачи… в случае если стоимость подарка не превышает трех тысяч рублей», – говорится, в частности, в тексте документа.

Все подарки, которые глава Крыма получает во время исполнения своих служебных обязанностей, передаются вместе с сертификатом, техпаспортом и другими документами в аппарат Совета министров Республики Крым.

Там проводят экспертизу и определяют стоимость презента на основе его рыночной цены. Если подарок стоит дороже 3 тысяч рублей, он включается в реестр имущества Крыма. Глава республики может выкупить подарок, подав соответствующее заявление в течение месяца.

Если глава Крыма получил в подарок изделие из драгоценных металлов или камней и не захотел его выкупать, то презент должен быть передан в Гохран России для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ.

Другие невыкупленные подарки могут быть выставлены на торги, отданы благотворительной организации или уничтожены. Все деньги, вырученные от выкупа подарка, должны быть зачислены в бюджет Крыма.

Каждый раз при получении подарка нужно уведомлять Администрацию президента России. Не требуется предоставлять отчет только в случае получения канцелярских принадлежностей, цветов и наград.

Принимать подарки от физических лиц глава Крыма не имеет права.



Вторник, 5 ноября 2019 г. 186

Источник: Портал Информер

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