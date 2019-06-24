Какие проблемы удается решать в ходе турне министров

Важность малого и среднего бизнеса (МСБ) очевидна, об этом знают все. Проблемы этого направления известны десятилетиями. Так сложилось, что МСБ у нас в государстве чувствует себя не очень хорошо: сказались наследие СССР и приватизации 90-х, да и сейчас развитие идет медленнее, чем того хотелось бы.

Вроде бы и различных программ поддержки предпринимателей достаточно, и бюджетники с госкомпаниями обязаны проводить часть закупок у представителей малого и среднего бизнеса, и количество предприятий растет, но доля МСП в экономике России все равно колеблется на уровне 22%. Теперь правительство сконцентрировало все усилия в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Цель – привлечь к 2024 году в эту сферу более 5 млн человек. А сделать это можно только создавая условия для роста малых компаний. А доля в экономике таких предприятий должна увеличиться до 32,5%.

Естественно, в разных регионах ситуация обстоит по-разному. Но особенно выделяется (и не в лучшую сторону) Северо-Кавказский федеральный округ. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в федеральном округе зарегистрированы 20 тыс. микропредприятий, 5 тыс. малых и 431 среднее предприятие. Мало кто именно в этом ракурсе на северокавказский регион обращает внимания, но недавно Дагестан, посетил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, решив разобраться в реальных проблемах предпринимателей. Результаты разбора, мягко говоря, удивительные.

На весь Дагестан официально зарегистрировано лишь 576 малых (в 4,3 раза меньше, чем в Ставропольском крае) и 48 средних предприятий.

Оборот этих предприятий тоже далеко не рекордный: за прошлый год он составил 62,2 млрд. рублей, а в соседней Чеченской республике – 107 млрд рублей. Оказалось, что причина в том, что в Дагестане практически отсутствуют источники кредитования малого и среднего бизнеса.

С малым бизнесом там работают только Сбербанк и Россельхозбанк. Никакой конкуренции, а значит, эти банки могут диктовать свои условия. И если получил отказ – остался без денег. Деваться-то некуда. Поэтому предприниматели вынуждены получать кредиты даже в Красноярске – не всем под силу пройти такой квест. Коммерческие банки зачастую стараются вообще не рисковать и не связываться с малым бизнесом, который ещё неуверенно стоит на ногах.

Естественно, ответственность за развитие предпринимательства в условиях, когда банки просто отказываются работать (всего МСП кредитует порядка 70 банков) должно брать на себя государство со своими институтами. В Дагестане решение было найдено прямо на месте: во время визита вице-премьера было принято решение открыть в регионе отделение МСП Банка. А иначе никак: без полноценной действующей финансовой инфраструктуры все меры поддержки, предусмотренные нацпроектом, окажутся недоступными для местных предприятий.

При этом планка у нацпроекта поднята высоко: если в прошлом году было выдано льготных кредитов по ставке 8,5% годовых на 80 млрд рублей (1,3% от общего объёма кредитования сектора МСП), то в этом году льготное кредитование должно достигнуть триллиона! Без пересмотра инфраструктуры роста в 12,5 раза не добиться. Но первые кредиты малые предприятия в Дагестане уже начали получать от Корпорации МСП. Во время визита Силуанова была рассмотрела возможность предоставить кредитно-гарантийную поддержку местным предприятиям на 550,4 млн рублей, а объем гарантийной поддержки в рамках Национальной гарантийной системы – 266 млн рублей. Общий же объём инвестиций в проекты должен превысить 1,5 млрд рублей. Для отдельно взятой республики – это очень хороший импульс. Тем более, что кредиты идут на создание реальных предприятий, производящих реальную продукцию – это и завод по производству гипса, и производство томатной пасты и техническое перевооружение агрофирм.

Проблем финансового характера в регионах предостаточно, и сами они не решаются. Даже вопрос отказа страховых компаний страховать большегрузные автомобили, провозящие груз через Дагестан, поднимался на встрече, хотя, казалось бы, это просто вопрос рыночных отношений.

Экономика пока не может работать в автоматическом режиме, она требует личного присутствия руководителей высшего звена.

И Антону Силуанову пришлось ездить в Тулу, Калугу, Тюмень, Новокузнецк, Дагестан и Дальний Восток. Во время этих поездок обсуждают не только вопросы малого и среднего бизнеса, это было бы слишком однобоко. В каждом регионе делался акцент на наиболее актуальный нацпроект: или производительность труда с поддержкой занятости, или международная кооперация с экспортом. С одной стороны, такие визиты дают необходимый толчок регионам и стимул работать, а с другой стороны – это позволяет очень быстро получить обратную связь от непосредственных исполнителей, и оперативно «подкручивать» нацпроекты в соответствии с потребностями.

Именно по просьбам предпринимателей во время таких поездок Антон Силуанов поручил министерствам экономического блока правительства подготовить льготное кредитование для самозанятых под 4% годовых при производстве определенных видов товаров. Услышана и просьба предпринимателей смягчить условия упрощенной системы налогообложения для тех компаний, у которых по итогам налогового периода доходы и численность сотрудников превысили установленные ограничения в 150 млн рублей и 100 человек.

Это действительно важный момент: резкая потеря комфортного налогового режима при переходе из статуса малого предприятия в статус среднего заставляет предпринимателей либо останавливаться на достигнутом, либо дробить бизнес на несколько разных компаний. И предпринимателям неудобно, и для бюджета это потеря поступлений. Из-за этого сейчас на 246 тыс. малых предприятий приходится только 18,5 тыс. средних.

Поэтому в сегодняшних условиях такие вот туры крупных чиновников по России необходимы, без них ничего работать не будет. Но если мы говорим об игре в долгую, то систему необходимо менять глобально. В первую очередь малым и средним бизнесом должны заниматься региональные руководители.

Автор — Никита Исаев, директор Института актуальной экономики.

Источник: Газета.ру



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Источник: Крымские новости