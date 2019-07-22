Какие социальные объекты появятся в Севастополе

На сегодняшнем аппаратном совещании правительства под председательством врио губернатора Михаила Развожаева и.о. вице-губернатора Иван Кусов доложил, что в настоящее время в Севастополе ведётся строительство школы в бухте Казачья (вторая очередь), которая должна начать работу в сентябре. Школа-коллегиум также может открыться в новом учебном году, если будет пройдена процедура лицензирования. Однако, скорее всего, она распахнёт двери во второй учебной четверти. Строится и вторая очередь школы на проспекте Античный, учебное заведение, по всей вероятности, заработает со второго учебного полугодия.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев обратился к членам правительства и поинтересовался, почему не ведутся работы на стройках социальных объектов в выходные дни. «На выходных там был, вообще ничего не происходит в этой школе (на проспекте Античный). Там нормальный подрядчик? Они что, в выходные не работают? Там жилой дом бойко строят. А школу – не очень», – отметил Развожаев. – отметил Развожаев. Однако и.о. директора городского департамента капитального строительства Сергей Смирнов ответил, что в выходные дни стройка не прекращается: «Коллектив становится в два раза меньше в выходные дни. Но, тем не менее, всё равно 80 человек на месте, трудятся». По словам Кусова, до конца 2019 года в регионе распахнут свои двери 5 детских садиков. Для трех из них – на улицах Шевченко, Симонок и в селе Орлиное – строят новые здания, еще в двух проходит капитальный ремонт – детский сад №127 и сад на улице Николая Музыки. Два последних не вызывают сомнений в сроках сдачи, новострои под угрозой срыва графиков, отметил Кусов. И.о. заместителя губернатора Севастополя проинформировал, что около 4 тысяч детей до трех лет ждут своей очереди в детский сад. По детсаду на Шевченко стало известно, что контракт с прежним подрядчиком расторгнут. Некоторые несущие балки объекта установлены с нарушением правил, их придется демонтировать. Кусов уточнил, что сад в селе Орлиное строит надёжный подрядчик, срок сдачи – 1 сентября 2019 года. В Севастополе построят и две новые подстанции скорой помощи – на проспекте Генерала Острякова и Фиоленте. Также будет отремонтирован родильный дом. К 2021 году в Казачьей бухте должна появиться новая поликлиника стоимостью в 465 млн рублей, а недостроенный объект будет снесён.

Более того, в Севастополе запланировано строительство 4 новых сельских клубов, двух многофункциональных культурно-досуговых центров, двух новых зданий для ТЮЗа и театра танца имени Вадима Елизарова. В селе Андреевка планируется реконструкция клуба.

В настоящее время капитальный ремонт музея Крошицкого, как сказал Иван Кусов, идёт строго по плану, в конце года он будет завершен. В январе-феврале 2020 года, когда в залы вернут выставочный фонд, музей откроют для посещения.

И.о. заместителя губернатора упомянул и о реконструкции театра Луначарского. Врио губернатора Михаил Развожаев предложил членам правительства обсудить этот важный вопрос на совещании в здании учреждения культуры. Предполагается модернизировать театр, чтобы ремонт не отразился на работе труппы.По словам и.о. директора департамента капитального строительства Сергея Смирнова, здание театра Луначарского должно было пройти полноценную реконструкцию, согласно поручению президента Владимира Путина. Но после обследования МЧС было принято решение выполнить расчёт пожарных рисков или разработать спецтехусловия. Работа в этом направлении была проведена, получено положительное заключение. Сегодня осталось только модернизировать здание. Изначальная стоимость работ по реконструкции в 4,2 млрд рублей сократилась до полутора миллиардов.

На аппаратном совещании речь шла и о спортивных объектах — стадионе «Горняк» в Балаклаве и спортивно-оздоровительном комплексе имени 200-летия Севастополя в Загородной балке. «Что касается спорта – тяжёлая ситуация. По «Горняку» контракт был заключён в прошлом году. Он на данный момент расторгнут, низкая строительная готовность (11%), а срок завершения объекта (по планам) – в этом году», — отметил Иван Кусов.

И.о. директора департамента капстроительства уточнил, что причина разрыва контракта – подложные документы подрядчика, которые тот предъявил во время конкурса. Сегодня специалисты ведомства формируют стоимость объекта для заключения контракта с другим исполнителем.

По проекту реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя Сергей Смирнов отметил следующее: «Мы получили экспертизу (проекта), готовы торговать. Но у нас нет лимитов на 2020 год. Лимит на этот год – 690 млн рублей – есть. А 1 млрд рублей на 2020 год нет. Каким-то странным образом минспорта РФ свой бюджет сформировал, что в федеральном бюджете этого 1 млрд рублей нет».–>

И.о. вице-губернатора Иван Кусов дополнил: «Торгуют и так. Максимум, что грозит, – штраф».

«Если деньги потом появятся. А если не появятся – тюрьма», – продолжил Смирнов.

И.о. губернатора Михаил Развожаев предложил отдельно вернуться к этому вопросу, так как заинтересован в появлении в ближайшее время в Севастополе социальных объектов.