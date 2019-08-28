Какими ресурсами обладают и как их тратят севастопольцы

Среднестатистический житель Севастополя обладает ресурсами чуть больше 20 тысяч рублей в месяц. При этом тратит на себя 16,5 тысяч рублей. Такие подсчёты за 2018 год приводит управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю.

В ведомстве измерили располагаемые ресурсы на конечное потребление домашних хозяйств в среднем на одного члена семьи.

«Располагаемые ресурсы – всего – 20 680 (рублей в месяц)», – указано в информации Крымстата.

Эта цифра увеличивается с 2015 года. Тогда ресурсы составляли 14 700 рублей. В 2016 – 16 716 рублей, в 2017 – 20 093 рубля.

При этом уровень потребительских расходов менялся иначе. В 2015 году они составляли 13 448 рублей на одного члена семьи, в 2016 году – 14 987 рублей, в 2017 году – 18 164 рубля.

В 2018 году траты домохозяйств резко сократились.

«Потребительские расходы – всего – 16 503 (рубля в месяц)», – сообщает Крымстат.

Из этой суммы 44% тратится на покупку продуктов домашнего питания, 31% на покупку непродовольственных товаров, 22% на оплату услуг – прежде всего коммунальных. Остальное уходит на питание вне дома и покупку алкоголя.





Среда, 28 августа 2019 г. 42

Источник: Портал Информер