Какое Законодательное Собрание нужно Севастополю?

Следующие пять лет севастопольцы хотят прожить под руководством людей, готовых отстаивать интересы города на всех уровнях, способных ставить и решать действительно глобальные задачи, умеющих подходить к вопросам системно и смотреть на проблемы по-новому.

Предвыборная кампания в Севастополе вошла в свою активную фазу. И теперь всем кандидатам в депутаты Законодательного собрания Севастополя предстоит доказать избирателям, что именно их программа развития города – самая лучшая.

Вот только беда в том, что по-настоящему системной, полноценной и проработанной программы пока не представил, по сути, ни один кандидат и ни одна партия…

На сегодняшний день в Севастополе наблюдается стандартная для современных российских выборов ситуация. Кандидаты создают предвыборные штабы, привлекают к работе политтехнологов (не важно, местных или федеральных), пиарщиков и рекламистов.

Профессиональная компетентность организаторов кампаний не вызывает сомнений.

Вот только беда в том, что любой, даже самый классный, специалист в этой сфере может лишь продвигать идеи. Но не генерировать их! Ведь это специалист как раз по продвижению: продвижению идей, мыслей, образов, планов… Но не по их созданию.

Можно сколько угодно пиарить образ человека, хвалить его предыдущие заслуги или размещать на баннерах его фотографии. Но если все предложения кандидата сводятся к лозунгам эпохи 90-х годов, каким бы воодушевленным ни было его или её лицо, толку от такого продвижения будет не много.

Почему бы кандидатам в депутаты Севастополя не начать свою предвыборную кампанию с аккумулировнии уже готовых идей по развитию города и собрать собственную группу экспертов (благо высококвалифицированных специалистов во всех сферах жизни Севастополя достаточно). А уже тогда, когда им действительно будет что продвигать, начинать пиар.

Пока же возникает ощущение, что в большинстве своем кандидаты просто тратят деньги и время (своё и избирателей), создавая лишь видимость демократического процесса с элементами политического шоу.

“ИНФОРМЕР” решил на вскидку озвучить несколько идей, реализации которых, по нашему мнению, жители Севастополя ждут от будущих депутатов.

1. Комплексное решение транспортной проблемы Севастополя

Ямочный ремонт улиц, установка новых светофоров и строительство дорог – это, конечно, очень важно. Но такие работы не могут решить транспортные проблемы нашего города.

Севастополь нуждается в разработке полноценной транспортной схемы, основанной на научном подходе. Городу необходимо найти принципиально новое решение для борьбы с пробками.

2. Создание новых масштабных промышленных площадок

Новые промышленные площадки, на которых можно разместить инновационные наукоемкие производства, — это и рабочие места, и доходы в бюджет в виде налоговых отчислений, и развитие имиджа города… В Севастополе достаточный научный и промышленный потенциал, чтобы запустить любое производство и реализовать самые смелые начинания. 3. Превращение Севастополя в “умный город” О технологиях «умного города» в Севастополя говорят много и часто. Но комплексным подходом в этом вопросе пока даже не пахнет. В городе установили несколько “умных” остановок, но этого недостаточно.

“Умный город” – это целая система, призванная делать жизнь людей лучше. И Севастополь с его научным, образовательным и техническим потенциалом словно специально создан для того, чтобы стать передовым городом в этом направлении.

Полноценное внедрение умных технологий предполагает не только большие финансовые вложения, но и серьезную работу с людьми.4. Борьба с бедностью Для этого надо, прежде всего, осознать, что мало повышать доходы населения. Надо ещё и снижать расходы! Часть обязательных платежей горожан – вполне во власти местных депутатов. Хотя бы проезд в общественном транспорте. Да и по другим вопросам всегда можно договориться.

Есть множество расходов, которые необходимо сократить: оплата вывоза мусора, антенн, домофонов…

Если действительно захотеть побороть бедность, сделать это можно. Главное – смотреть на проблему с разных сторон, а не использовать лишь готовые шаблоны. 5. Естественный прирост населения и повышение продолжительности жизни Еще одна проблема, требующая нового подхода – это демография. Повышения демографических показателей можно добиваться не только за счет стимулирования рождаемости. Но и за счет снижения смертности. И тут есть о чем задуматься местным депутатам. Ведь есть такие причины гибели людей, которые может устранить и местная власть. Да, полностью демографическую проблему это не решит. Но надо же с чего-то начинать. Организация цивилизованных мест для летнего отдыха позволит избежать несчастных случаев на море. Обеспечение домов частного сектора пожарными извещателями поможет снизить смертность при пожарах. А программа по установке фиксаторов на окна спасёт жизнь многим детям.

Обеспечение безопасности населения – немаловажная задача севастопольской власти и депутатов.

6. За Севастополь не должно быть стыдно Внешний вид города – тоже очень важный аспект городской жизни. Да, городские власти старается решать эту задачу. Но порой не хватает нестандартного подхода. Мало развивать зеленые зоны и убирать улицы. Важно донести до жителей, что облик города – это общая задача.В этом вопросе много разных аспектов, например, уличная торговля, о которых мы не раз писали. Кстати, решение проблемы с несанкционированной нестационарной торговлей – это не только улучшение облика города, но и экономический рост. Работа в этом направлении уже ведется, но пока принятых мер недостаточно.

Главное в этих вопросах – понять, каким хотят видеть Севастополь его жители, и затем начать уверенно двигаться в этом направлении.

7.Можно много говорить о развитии экономики, промышленности и технологий. Но ничего этого не будет, если забыть о духовной составляющей жизни. И, особенно, если забыть об истории своей страны и родного города. О тех великих людях, которые жили на его территории. Без этого не будет основы, фундамента, корней. Без этого все строение рассыплется. Каждый шаг по городу должен быть наполнен смыслом. На каждом углу мы должны видеть свидетельства того, что Севастополь находится в живом историческом процессе На карте Севастополя должны быть увековечены имена всех великих людей, которые когда-либо жили на этой земле. Масштабный проект по увековечиванию памяти великих людей прошлого, определенно украсил бы любую предвыборную программу. Но чтобы понять это, опять же, надо смотреть на проблемы комплексно, а не точечно, как это принято у современных чиновников…

Севастополь ждет от новых депутатов боя за свои права. Ждет настоящей политической воли и решимости. Такому городу нужны настоящие лидеры: уверенные в себе, целеустремленные и даже настырные

Выборный процесс не должен остаться формальным и пройти незамеченным. Все его участники могут приложить усилия к тому, чтобы власть в городе выросла над собой. И к тому, чтобы эти выборы, кто бы на них ни победил, стали новым толчком для развития Севастополя.

Источник: Портал Информер