Какой фильм Россия выдвинула на «Оскар»?

25 сентября 2019     11
Какой фильм Россия выдвинула на «Оскар»?

Фильм Кантемира Балагова “Дылда” выдвинут от России на премию “Оскар” в номинации “лучший фильм на иностранном языке”. Об этом сообщил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

Картина уже получила в этом году две премии на Каннском кинофествале. В России фильм вышел в прокат в конце июня.

Как сообщил продюсер фильма Александр Роднянский, “Дылда” – единственный российский фильм из поданных на рассмотрение комитета в этом году, который выйдет в американский прокат.

Его выпустит компания Kino Lorber в начале 2020 года.

Источник газеты “Ведомости” в российском оскаровском комитете рассказал, что в финале за право поехать от России на “Оскар” фильм “Дылда” конкурировал с военно-патриотическим боевиком “Т-34”.

Справка:

“Дылда” – второй полнометражный фильм 28-летнего режиссера Кантемира Балагова. Его первая картина “Теснота” в 2017 году была показана в конкурсной программе “Особый взгляд” Каннского кинофестиваля и получила приз фестиваля.

Мировая премьера “Дылды” также состоялась в программе “Особый взгляд” Каннского кинофестиваля в этом году.

Фильм получил две награды – за лучшую режиссуру и снова ФИПРЕССИ (за “невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме”).

“Дылда” – история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году.

Кантемир Балагов родился в Нальчике и окончил Кабардино-Балкарский университет по курсу творческой мастерской режиссера Александра Сокурова.


Среда, 25 сентября 2019 г. 54

Источник: Портал Информер

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