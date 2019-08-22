Какую музыку слушали летом в российских городах

Городские плейлисты «Яндекса» позволили выяснить любимые песни этого лета среди жителей мегаполисов. Пока самой популярной композицией является хит 17-летней американской певицы Billie Eilish — Bad guy.

Композиция занимала первые места в плейлистах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Перми, Уфы и Челябинска.

«Грустный дэнс» Artik & Asti и Артема Качера лидировал в пяти городах: Воронеже, Краснодаре, Красноярске, Омске, Тюмени. Артур Пирожков с хитом «Зацепила» не оставил равнодушными жителей Волгограда, а Life Zivert стала любимой композицией ростовчан и екатеринбуржцев. Жителям Самары по душе больше пришелся треке «Девочка-война» HammAli & Navai.

Кроме того, в плейлистах появилась такие проверенные годами рок-хиты, как Numb группы Linkin Park, Believer от Imagine Dragons, «Выхода нет» группы «Сплин» и «Лесник» «Короля и Шута».

Что касается москвичей, то их топ-5 выглядит так: на первом месте — Billie Eilish — Bad guy, на втором Zivert и ее Life. На третьем — «Грустный дэнс» Artik & Asti и Артема Качера, на четвертом «Девочка-война» HammAli & Navai. Пятерку закрыла «Витаминка» от Тимы Белорусских. В целом столичные жители отдают предпочтения Zivert, HammAli & Navai, Артуру Пирожкову, дуэту#2Маши и Тиме Белорусскому.

Создатели сделали для плейлиста каждого города особенный дизайн, вдохновившись особенностями ландшафта, флорой и фауной региона, а также полезными ископаемыми.

Например, на заставке списка песен для Москвы находятся красный кирпич и торф, у Челябинска — нагретая железная руда, у Новосибирска — лесные ягоды и шишки, а символами Уфы стали мех и куницы.





Четверг, 22 августа 2019 г. 265

Источник: Портал Информер