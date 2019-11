Какую музыку слушают россияне осенью

С наступлением осени самыми популярными музыкальными жанрами у россиян стали тяжелый рок и лирические песни. Об этом сообщается в исследовании, проведенном аналитиками Mail.ru Group.

Начиная с сентября, чаще всего голосового помощника «Марусю» просят поставить рок-музыку, причем в основном хеви-метал.

Также россияне на 17% стали больше слушать грустную и мелодичную музыку. При этом наиболее популярными в этой категории являются джаз и блюз. Кроме того, россияне любят хаус, техно и другие жанры электронной музыки.

В пятерке самых популярных зарубежных исполнителей находятся The Beatles, Rammstein, Black Sabbath, Passenger и Metallica. Среди российских исполнителей отдают предпочтение Тимати, Монеточке, группам «Ленинград», «Би-2» и «АукцЫон».

Ранее стало известно, что песни «All you need is love» группы The Beatles, «Bohemian rhapsody» группы Queen и «Smells like teen spirit» Nirvana включены в культурный норматив школьника. Эти композиции Министерство культуры РФ рекомендует для изучения в старших классах.







