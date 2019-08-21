Как акции протеста в Москве повлияют на выборы в Крыму?

Своё мнение по этому вопросу высказал политолог, член Общественной палаты РК Денис Батурин в ходе круглого стола, посвященного предстоящим выборам депутатов региональных парламентов Крыма и Севастополя.

“Очевидно, что на региональные выборы влияет общегосударственная повестка и социально-политическая ситуация. Подспудно либо явно мы учитываем события, которые происходят в Москве накануне региональных выборов. Как это касается Крыма и Севастополя? Никак. Во-первых, Крым – молодой российский регион. Во-вторых, здесь сложилась особенная политическая ситуация. Политическая система, которая установилась в Крыму, не нуждается в неких оппозиционных веяниях, даже конструктивных”, – отметил эксперт.

По словам Батурина, ожидания того, что в крымском парламенте будут представлены разные политические силы, “скорее ориентированы на оценку необходимости и целесообразности внедрения оппозиции в региональный парламент, чем на настроения избирателей”.

Напомним, несогласованные с властями митинги в Москве, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа.





Среда, 21 августа 2019 г. 16

Источник: Портал Информер