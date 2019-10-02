Как Алексей Чалый захватывает власть в Севастополе

1 октября на пленарном заседании Заксобрания Севастополя был сформирован новый состав постоянных комитетов и комиссий нового городского парламента.

Напомним, что согласно регламенту, один депутат может входить сразу в несколько комитетов и комиссий.

Вот тот самый список:

Постоянный комитет по экономике: Евгений Дубовик (председатель), Сергей Борисов, Алексей Климов, Илья Журавлёв.

Постоянный комитет по законодательству и государственному строительству: Сергей Колбин (председатель), Михаил Брицын, Василий Зубенко, Антон Пархоменко, Михаил Чалый.

Постоянный комитет по городскому хозяйству: Вячеслав Камзолов (председатель), Андрей Куринов, Роман Кияшко, Михаил Брицын, Екатерина Бубнова.

Постоянный комитет по здравоохранению и социальной политике: Татьяна Щербакова (председатель), Екатерина Бубнова, Артём Гордиенко, Инга Матяж.

Постоянный комитет по образованию, науке, культуре и спорту: Елена Глотова (председатель), Артём Гордиенко, Алексей Климов, Евгений Мащенко, Инга Матяж.

Постоянный комитет по градостроительству и земельным вопросам: Вячеслав Горелов (председатель), Антон Пархоменко, Михаил Чалый, Сергей Колбин, Андрей Куринов, Василий Зубенко, Евгений Мащенко, Роман Кияшко.

Постоянная комиссия по бюджету: Сергей Лисейцев (председатель), Евгений Дубовик, Сергей Колбин, Вячеслав Камзолов, Татьяна Щербакова, Елена Глотова, Вячеслав Горелов, Татьяна Лобач.

Давайте попытаемся проанализировать, кто и что получил в результате депутатского размежевания по комитетам и комиссиям.

Как следует при первом же анализе, главным выгодополучателем произошедшего стала команда Алексея Чалого. Она контролирует три комитета из семи, так как именно ее представители возглавили эти комитеты.

Комитет по здравоохранению и социальной политике, комитет по градостроительству и земельным вопросам и комитет по законодательству и государственному строительству.

Кроме того, чаловцы активно представлены и в постоянной комиссии по бюджету (трое из восьми членов комиссии). При этом в комитет по экономике и комитет по образованию, науке, культуре и спорту никто из чаловцев не записался. Также весьма слабо представлены чаловцы и в комитете по городскому хозяйству.

Даже на этот первый взгляд, приоритеты в работе команда Чалого просматриваются более чем хорошо. Они возглавили или вошли в наиболее «вкусные» комитеты и комиссии, которые позволяют оказывать решающее влияние на обсуждение и разработку наиболее финансово значимых проектов в Севастополе.

Теперь займемся конспирологией. Согласно кулуарным разговорам в стенах Заксобрания, а также информации, полученной нами из разных источников, представители команды Чалого активно работают с несколькими депутатами с целью перетащить их на свою сторону.

При этом наиболее часто называются имена Вячеслава Камзолова и Елены Глотовой.

Предположим, что информация об этих переговорах имеют под собой почву. Предположим также, что эти переговоры увенчаются для команды Чалого успехом.

В этом случае, команда Чалого получит большинство в комиссии по бюджету (5 из 8 членов), а также создадут неплохой задел на будущее в комитете по образованию, науке, культуре и спорту (Елена Глотова) и комитете по городскому хозяйству (Вячеслав Камзолов).

Напомним нашим читателям, что в предыдущем составе Заксобрания команда Чалого имела простое большинство, но при этом она не контролировала такое количество комитетов.

То, что произошло в новом составе Заксобрания стало возможным только благодаря тому, что депутаты получили возможность входить сразу в несколько комитетов и комиссий.

Как утверждают наши источники, это изменение в регламенте было принято с подачи представителей Чалого в городском парламенте и стало частью пакетных договоренностей между «народным мэром» и региональным руководством партии «Единая Россия».

По словам наших источников, это предложение было вброшено мимоходом и весьма туманно обосновано. Между тем, как оказалось при формировании состава депутатских комитетов и комиссий, именно эта уступка команде Чалого по факту уже привела к тому, что партия «Единая Россия» по образному выражению Андрея Турчака, «жахнувшая» всех, в том числе и на выборах в Севастополе, по факту уже потеряла всякое влияние в Заксобрании.

Ведь, хотя «единороссы» и контролирует пять из семи комитетов и комиссий, то в реальности три из них контролируются командой Чалого. Да и два оставшихся – комитет по городскому хозяйству (Вячеслав Камзолов) и комиссия по бюджету (Сергей Лисейцев) – тяготеют к Алексею Чалому, а отнюдь не к «жахнувшей» всех партии.

Учитывая тот факт, что с 30 сентября команда Алексея Чалого представлена и в правительстве Севастополя, а также то, что по имеющимся у нас сведениям, еще несколько представителей «народного мэра» могут занять ключевые посты в городском правительстве, то можно не сомневаться в том, что Алексей Чалый находится в шаге от того, чтобы стать неформальным хозяином Севастополя.

Мы также советуем обратить внимание наших читателей на предложение, которое озвучил 30 сентября врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Я в ближайшее время буду вносить в Законодательное собрание соответствующий законопроект, чтобы ввести должность первого заместителя главы города», – сказал Развожаев.

Мы настаиваем на том, что в независимости от того, кто получит должность первого заместителя губернатора, то именно это решение позволит Алексею Чалому уже в очень скором времени превратиться из неформального в реального хозяина Севастополя со всеми вытекающими из этого последствиями.

Источник: Портал Информер