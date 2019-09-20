Как Алексей Чалый планирует стать губернатором Севастополя в сентябре 2020 года

Политотдел редакции «ИНФОРМЕРа» продолжает рассказывать читателям о происходящих в Севастополе политических процессах. Особо подчеркнём – о процессах, а не о том кто, что сказал или сделал.

Говорить о текучке политической и общественной жизни города — это работа новостийщиков, мы же предлагаем нашим читателям анализ происходящего, то есть не то, кто и что сказал, а зачем это было сказано и для чего было произнесено.

Пока значительная часть пишущей братии пребывала в депрессивном настроении по поводу наступления мертвого сезона в политической жизни нашего достославного города, мы провели целый ряд встреч с формальными и неформальными спикерами политических и бизнес-групп.

Кто-то из них предпочитает оставаться неизвестными для широкой общественности, кто-то стремится к популярности.

Дабы не ставить их в заведомо неравное положение, мы решили не называть их имен, но, суммировав и проанализировав их мнения, опубликовали статью под названием «Послесловие к открытию нового политического сезона в Севастополе».

К сожалению, значительная часть наших читателей не поняла смысл сказанного в статье, всерьез полагая, что происходящее в Севастополе связано с особенностями политической культуры нашего города или даже сводится к особенностям характера Алексея Чалого.

Ах, если бы все так было просто!

А ведь, если бы многочисленные политологи, социологи и примкнувшие к ним журналисты соизволили поднять архивные материалы из далекого уже украинского прошлого, они бы узнали, что даже тогда бизнес-группа Алексея Чалого именовалась не иначе как представителями российских Финансово-промышленных групп (ФПГ).

Именно российских, а не украинских. Тем более, не севастопольских. И дело вовсе не в том, что Алексей Чалый являлся обладателем российского паспорта. Мы бы могли назвать имена и фамилии некоторых севастопольских политиков и бизнесменов с тогда ещё украинскими паспортами, которые в старые времена также были сопричастны к тем самым российским ФПГ.

Именно из-за столкновения этих самых различных ФПГ и начались, а точнее продолжились, политические войны уже в российском Севастополе.

Если говорить ещё проще и понятней, то «команда Чалого» является частью других сообществ, которые, в свою очередь, входят в состав третьих команд и т.д.

Поэтому, когда мы пишем об «идеальном политическом шторме» в Севастополе, надо понимать, что он не только не ограничится Севастополем, но даже скорее наоборот, наш достославный город останется на его периферии.

Мы бы могли много говорить на тему целого ряда знаковых событий, которые произошли на этой неделе в политической жизни России, а также о том, к чему они приведут.

Но мы не хотим отбирать хлеб ни у столичных журналистов, ни у провинциальных политологов.

Именно потому в данной статьей мы открываем цикл публикаций, в которых расскажем что, зачем и почему происходит в политическом Севастополе.

Чтобы приоткрыть завесу над происходящим, снова вернемся к нашему «любимому герою» – Алексею Чалому.

О Чалом можно написать очень много, ибо сличение его реальной и официальной биографии вызывает слишком много вопросов. Главный вопрос, который старательно скрывает сам Чалый – это то, как он попал в те самые российские ФПГ. Конечно же, сказались и папины связи, и первоначальное накопление капитала, а также многое другое.

Но в эти самые ФПГ попадали многие политики, бизнесмены и криминальные авторитеты. Чалый же смог не только туда попасть и удержаться, но и закрепить свои позиции и продвинуться в иерархии этих самых ФПГ.

Вот это-то он сделал не благодаря папиным связям, случайно-неслучайным встречам, протекции тех или иных лиц, а потому, что умел играть в долгую игру.

Именно это умение и вознесло Алексея Чалого на вершину общероссийской популярности во время известных событий 2014 года, именно оно позволило ему, единственному из всех героев «Русской Весны», не только не сойти с политической сцены, но и приумножить политический и финансовый капитал.

Когда в предыдущей статье говорили о затишье перед бурей, то имели в виду, прежде всего, то, что оно является абсолютно рукотворным, а ещё точнее – сознательным выбором самого А.Чалого.

Связано это, прежде всего, с достопамятным неудачным выдвижением Алексея Михайловича по 8-му избирательному округу.

Мы бы хотели особо подчеркнуть – именно неудачным. Ибо, тогда и только тогда Чалому стало понятно, что пик его популярности в Севастополе уже пройден.

Внезапная, хотя и хорошо подготовленная отставка Овсянникова с поста губернатора, позволила Чалому сохранить политическое лицо. Но именно тогда он понял, что для того, чтобы остаться самым влиятельным политиком в Севастополе, ему надо на время уйти в тень.

Мы подчеркнем ещё раз – Алексей Чалый является не просто влиятельным, а самым влиятельным политиком нашего города. И в случае выдвижения его кандидатуры на любой избираемый пост, он с легкостью выиграет любые выборы.

Вот только ближайшие выборы (губернатора Севастополя) состоятся в сентябре следующего года. А за это время рейтинг Чалого может, если и не обратиться в нуль, то достичь неприличных значений.

Поэтому, когда Чалый заявил о том, что он уходит из политики, то это было правдой. Вот только ушел Алексей Михайлович из политики для того, чтобы в нужный час туда триумфально вернуться в качестве губернатора.

Ибо это и есть главная и неизменная политическая цель Алексея Чалого – полный контроль над политическими и финансовыми процессами в Севастополе. К ней он идет уже очень давно, с 2004 года, когда осознал смысл и последствия происходящих на Украине процессов, а на основе этого понимания выстроил свой план игры в долгую.

А это значит, что все надежды на то, что Алексей Чалый будет поддерживать кандидатуру Михаила Развожаева на выборах губернатора, лишены всяких оснований. Лишь очень наивные люди могут всерьез верить обещаниям политиков, потому таким персонам не место в политике.

Напомним, что сам Алексей Чалый имеет печальный опыт поддержки уже двух губернаторов, которых пытался сделать ручными. И он также хорошо знает, что из этого ничего не вышло. Понимая и анализируя это, а не в силу каких-то личных неприязненных отношений к Михаилу Развожаеву, Чалый и не будет поддерживать его в избирательной кампании.

Но тогда возникает закономерный вопрос: кого же будет поддерживать Чалый?

А выбор у него действительно невелик. Молодая поросль, которую прикармливает Чалый, ещё не выросла из коротких штанишек, а из старой клиентелы в активе только Вячеслав Горелов и Екатерина Алтабаева.

Согласится ли Екатерина Алтабаева на выдвижение своей кандидатуры на пост губернатора Севастополя?

Нет.

И даже не потому, что назначение в Москву, которого Алтабаева добивалась еще с 2014 года, она воспринимает как венец своей политической карьеры.

И не потому, что бизнесовые, семейные и научные интересы Алтабаевой уже давно находятся в Москве, а не в Севастополе.

А потому, что лично Алексей Михайлович не верит в то, что Алтабаева сможет выиграть выборы. Мы не будем останавливаться на анализе этих причин, скажем только одно: по своему типажу Екатерина Алтабаева типичный кабинетный функционер, а вовсе не публичный политик.

Что касается Вячеслава Горелова, то и его кандидатура, по нашим сведениям, списана в утиль. Ибо депутат Горелов, хотя и является любимцем севастопольских бабушек, не обладает теми интеллектуальными талантами и личным обаянием, что имеются в наличии у Екатерины Алтабаевой. А одних призывов для победы на губернаторских выборах маловато.

На остальной клиентеле Чалого и останавливаться незачем, дабы не утомлять читателя перечислением их недостатков, если не сказать полной никчемности.

Сам Чалый рассматривает и возможность создания большой севастопольской коалиции, которая выдвинет единого кандидата на пост губернатора.

Но кто им может быть? Если мы возьмем реальные кандидатуры, то это Роман Кияшко или Дмитрий Белик.

Проблема в том, что вышеупомянутые политики являются представителями определённых кланов и бизнес-групп. А это значит, что нужно договариваться, на что Алексей Михайлович идти не хочет хотя бы потому, что не доверяет вышеупомянутым кланам и бизнес-группам, равным образом, как и они не доверяют ему.

Следовательно, остается только один человек, на которого может положиться Алексей Михайлович, которому он может доверять как самому себе. Имя этого человека – Алексей Чалый.

Именно этого человека Алексей Михайлович рассматривает как наиболее вероятную и проходную кандидатуру на пост губернатора. Ибо, кому он может доверять, на кого может положиться? Только на самого себя.

Приняв это непростое, но единственно правильное решение, Алексей Михайлович начал его последовательно осуществлять.

Первым шагом в осуществлении этого плана стала проверка на слабо врио губернатора.

Напомним нашим читателям, что накануне выборов клиентела Чалого пригласила в свой медиа-центр (созданный, кстати говоря, именно под губернаторские выборы (!)) Наталью Поклонскую.

На этой встрече Наталье Владимировне был задан тот вопрос, ради которого встреча и была организована: «Будете ли вы принимать участие в губернаторских выборах?».

На что Поклонская, с плохо скрываемой радостью, сказала: «Да».

Но оговорившись при этом, что только в том случае, если ей предложат участвовать в выборах сами севастопольцы.

Надо отметить, что сами севастопольцы, – это и есть команда Чалого. Во время встреч без галстуков представители оной команды весьма недвусмысленно Наталье Владимировне на это и намекали.

Понятное дело, что информация о возможном участии Натальи Поклонской была своевременно доведена до ушей врио губернатора. Михаил Развожаев сделал ряд звонков, которые и позволили засветить все его возможные контакты и группы влияния.

Отметим, что вопрос Поклонской и был задан именно для этого. Врио губернатора, как это говорят игроки в покер, раскрылся и засветил свои карты Чалому.

Получив необходимую информацию, Алексей Михайлович перешел к осуществлению второго шага своего стратегического плана, о котором мы уже упоминали в нашей предыдущей статье. В инфополе Севастополя стали стремительно вбрасываться инсайды о назначениях представителей команды Чалого на ключевые посты в правительстве города.

Одновременно с этим в аффилированных с Чалым СМИ был опубликован ультиматум врио губернатора, в котором весьма наглым тоном было указано, кого в правительстве Севастополя надо оставить, а с кем попрощаться.

Откроем завесу тайны. Вся эта игра с возможными назначениями представителей команды Чалого в правительство ведется вовсе не для того, чтобы получить посты. Чалый хорошо понимает Развожаева и прекрасно осведомлён о том, что эти выпады вызвали лишь раздражение у врио.

Истинный смысл этой информационной атаки, – это создание будущего конфликта, суть которого севастопольцы во главе с Чалым против понаехавших во главе с Развожаевым. Именно эта тема должна стать стержнем будущей губернаторской кампании Алексея Чалого.

И тема, зная настроения севастопольцев, для врио, безусловно, проигрышная.

Теперь вернемся к новоизбранным депутатам Заксобрания. Приоткрывая покровы еще одной тайны, скажем, что люди Чалого ведут активные закулисные переговоры со многими депутатами. Они обещают им, если и не золотые горы, то кисельные берега.

И все это делается вовсе не для того, чтобы установить контроль над городским парламентом, а для того, чтобы контролировать не менее трети депутатского корпуса.

Зачем?

А вот зачем.

Согласно Уставу города-героя Севастополь, изменение в законе о выборах губернатора города может вноситься только двумя третями голосов (16 депутатов). Для блокировки любых изменений в законе, Чалому необходимо получить контроль как минимум над 9 депутатами. На сегодня он уже контролирует 6-8 депутатов, для получения блокирующего пакета ему необходимо получить контроль еще над 3-4 депутатами Заксобрания.

Напомним также нашему читателю, что статья 26.1 закона о выборах губернатора Севастополя гласит, что выдвижение кандидата в губернаторы Севастополя осуществляется избирательным объединением, под которым закон подразумевает только политическую партию. Другого способа выдвинуться кандидатом в губернаторы Севастополя закон не предусматривает.

А это, в свою очередь, значит, что Михаил Развожаев может выдвинуться на пост губернатора Севастополя только от политической партии «Единая Россия».

Конечно же, врио может пойти и от другой партии. Но от какой? КПРФ его вряд ли поддержит, а выдвижение от ЛДПР или «Справедливой России», не говоря уже о маргинальных партиях, будет выглядеть нелепо и комично.

Но сам факт выдвижения Михаила Развожаева от «Единой России» несет в себе целый ряд политических рисков. Мы не спорим, что на прошедших выборах именно эта партия «жахнула» своих политических противников по полной программе. Вот только в команде врио губернатора пока предпочитают дистанцироваться от «жахающей» партии.

Давайте вспомним итоги прошедших в России муниципальных выборов. Практически все врио губернаторов шли на выборы именно как самовыдвиженцы. Вспомним хотя бы весьма примечательный факт как из официальной биографии врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в самом начале избирательной кампании пропало всякое упоминание о его членстве в «Единой России». Это при том, что Беглов был одним из основателей партии.

Михаил Развожаев, будучи человеком хорошо осведомленным в новых веяниях политической жизни России, прекрасно чувствует этот общероссийский тренд. Именно поэтому, чтобы минимизировать риски, он и предпочтёт выдвигаться на пост губернатора Севастополя в качестве самовыдвиженца.

Но для того, чтобы это сделать, ему надо внести соответствующие изменения в закон о выборах губернатора Севастополя.

Между тем для Алексея Чалого было бы весьма желательным, чтобы Михаил Развожаев пошел на избирательную кампанию именно от партии «Единая Россия». Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И для того, чтобы заставить своего соперника пойти именно по этому пути, Чалому и нужен блокирующий пакет в Заксобрании. Если он его получит, а вероятность этого очень высока, поправки губернатора, позволяющие баллотироваться самовыдвиженцам, будут успешно провалены.

Следовательно, Михаил Развожаев будет вынужден или отказаться от участия в избирательной кампании, или же выдвигаться в губернаторы от «жахающей» всех «Единой России», рейтинг которой к сентябрю следующего года может достичь критической отметки.

Оба варианта развития событий более чем устраивают Алексея Чалого. Ибо тогда путь к его победе будет окончательно расчищен.

Самому же Чалому абсолютно безразлично, от какой партии выдвигаться. За него всё сделает его личная популярность, ибо избиратель будет голосовать за Чалого, мало интересуясь, какой партией он был выдвинут. И яркий пример тому – победа Вячеслава Горелова, который представлял партию «Зеленые».

Но наивный читатель спросит нас, – а зачем Чалому вести борьбу за пост губернатора Севастополя, если он сам от нее отказался в марте 2014 года?

А это, ответим мы, смотря, что понимать под ответственностью.

Алексей Михайлович действительно не любит заниматься коммунальными делами и отвечать за ливневки и прорывы труб отопления.

Для решения дилеммы, а именно как править Севастополем, ни за что не отвечая, Алексей Чалый уже согласовал (хотя и предварительно) разделение поста губернатора города:

1. на политический пост – губернатор, который он и отвел за себя;

2. пост главы правительства, который и будет отвечать за всю грязную и неблагодарную работу по построению рая в коммунальном хозяйстве Севастополя.

Между тем, подобное разделение власти уже пытаются ввести в Крыму.20 сентября глава Республики Крым Сергей Аксенов своим указом назначил и.о. премьера Крыма Юрия Гоцанюка.Вот и получается, что, выиграв выборы губернатора и разделив полномочия, Алексей Чалый получает идеальную для себя возможность решать свои дела в кабинетах, а еще лучше – в уютных ресторанчиках. Пока же губернатор Алексей Чалый будет контролировать финансовые потоки, что пока ещё льются из Москвы, его марионетка в должности главы правительства будет отвечать за те самые ливневки и прорывы канализации. На этом, дабы не утомлять внимание нашего читателя, мы и закончим, но к теме плана Чалого обязательно вернемся еще не раз. Хотя бы потому, что в этой статье не освятили еще одну весьма важную часть плана Алексея Чалого.

Поскольку она связана в том числе и с весьма интересными подробностями прошедшей избирательной кампании, мы посвятим этому вопросу отдельную статью.

Продолжение следут…

Источник: Портал Информер