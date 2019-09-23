Как Алексей Ярусов перечеркнул план Дмитрия Саблина

Маргиналы всегда выигрывают. Именно эта известная в политике формула пришла нам в голову, когда внимательно изучили жизненный путь главы Гагаринского муниципалитета Алексея Ярусова.

Необходимо отметить, что под маргиналами в политологии подразумевают вовсе не личностей с пониженной социальной ответственностью, а те политические силы, которые находятся на обочине политической борьбы.

Для иллюстрации этого положения вспомним историю партии большевиков. Это потом, когда они захватили власть, написали свою историю, в которой именно партия Ленина была авангардом борьбы за счастье трудящихся.

В реальной истории большевики были типичными политическими маргиналами. Название их партии знали только очень хорошо осведомленные люди в политике.

Реальная сила, которая боролась против российского самодержавия, это партия социалистов-революционеров или эсеров. Именно члены этой партийной ячейки устраивали теракты, вооружённые нападения, забастовки и демонстрации.

Надо отметить, что самодержавие в долгу не оставалось, обрушивало на партию эсеров всю свою репрессивную машину. Эсеры гнили в тюрьмах и на каторгах, их вешали и расстреливали.

И когда часть российской элиты предпочла отделаться от уже сгнившего и обреченного режима, то именно эсеры сыграли свою роль в этом верхушечном перевороте, впоследствии получившем название Февральской революции 1917 года.

Вот только основные действующие политические игроки настолько запутались в своих хитрых планах, многочисленных интригах и тайных договоренностях, что просмотрели быстрое выдвижение на историческую сцену маргиналов-большевиков, которые и захватили власть в России.

Между тем, дело не только в особенностях российской политики и истории, но и в том, что данный принцип – маргиналы всегда выигрывают, воплощается в жизнь и в других странах.

Вспомним хотя бы историю А.Гитлера, который был таким же политическим маргиналом. Даже когда бывшего ефрейтора назначили на высший пост в Германии, его никто не воспринимал всерьез.

Но маргиналы всегда выигрывают, очень скоро Гитлер захватил всю власть в стране, отправив на пенсию или в концлагеря всех основных политических игроков.

Вот именно таким политическим маргиналом и является Алексей Ярусов. Если внимательно проанализировать его биографию, то в ней не окажется ничего интересного и выдающегося. Обычная карьера парня из 90-ых.

Но в отличие от приснопамятных братков в красных пиджаках, Алексей Ярусов никогда не числился в списке лидеров, потихоньку складируя свой политический капитал и ожидая момента, когда можно будет стремительно взлететь по карьерной лестнице.

Даже активное участие в строительстве Мемориала 35-ой батареи не привело Ярусова в большую севастопольскую политику. Да, как говорят злые языки, Ярусов в результате этого строительства улучшил свое финансовое положение, но сделал все это он, как мы надеемся, исключительно честным путем.

Когда патрон Ярусова Алексей Чалый взлетел наверх в результате известных событий февраля 2014 года, он не забыл своего подопечного и продвинул его на хорошую должность – сначала депутатом, а затем и председателем Гагаринского муниципалитета.

И здесь Ярусов развернулся на полную мощность в плане методичного выстраивания своей собственной вертикали власти. В результате осуществления этого плана Ярусов стал контролировать Гагаринский район не только в силу должности, но и своего несомненного личного обаяния, которым он очаровывал не только предпринимателей, но и всяких чиновников.

Когда ребром стал вопрос о проведении избирательной кампании «Единой России», то именно на Ярусова возложили обязанности обеспечить партии нужный результат на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя.

Отметим, что для Дмитрия Саблина были важны результаты на нескольких избирательных округах, одним из самых важных для личного успеха третий избирательный округ.

Напомним нашим читателям, что именно по этому округу от «Единой России» шла Инна Гончарова. Мы не откроем большого секрета, если скажем, что Инна Гончарова вхожа в близкий круг депутата Госдумы Дмитрия Белика.

В своей далекоидущей стратегии, которую разработал Дмитрий Саблин, предвыборный союз с Беликом играл крайне важную роль. При этом, с одной стороны, Саблин не хотел усиления позиций Белика в Законодательном собрании, а с другой — ему было крайне важно, чтобы Инна Гончарова все-таки прошла в Законодательное собрание.

Отметим также и то, что Алексею Чалому было также крайне важно, чтобы Гончарова ни в коем случае не попала в Законодательное собрание. Именно потому, что он не хотел, чтобы планы Саблина были реализованы.

На деле, именно от того, кто победит на третьем округе и зависел расклад сил в будущем составе Законодательного собрания, а если говорить уж совсем прямо, – получит ли Чалый свою «золотую акцию» в городском парламенте.

Но во время осуществления этой сложной комбинации Саблин и допустил, возможно, самую главную ошибку в своей политической карьере: реализацию своего плана он поручил главе Гагаринского районного отделения «Единой России», председателю Гагаринского муниципалитета Алексею Ярусову

Он от этой миссии не только не отказался, но, наоборот, заявил, что сделает всё для того, чтобы Гончарова получила мандат депутата Заксобрания. Такое рвение понравилось Саблину. Он, несмотря на возражения Дмитрия Белика, а точнее, именно потому, что Белик возражал, возложил все бремя ответственности за победу Гончаровой.

Как помог Ярусов Гончаровой хорошо известно: она проиграла выбору Вячеславу Горелову. Менее известно, что решающую роль в победе Горелова сыграл именно Алексей Ярусов.

Вспомним хотя бы скандальную историю с уничтожением информационных щитов. По странной случайности, основным пострадавшим в этой истории стала Инна Гончарова, а вот кандидатов от «Единой России» по соседним округам Гагаринского района это и не особо коснулось.Может быть потому, что эти кандидаты были не столько кандидатами от «Единой России», сколько кандидатами от команды Чалого?

Конечно же, оргвыводы в штабе «Единой России» сделали незамедлительно. Директор ГУПС № 2 Гагаринского района Инна Бут лишилась представительства в региональном совете «Единой России», так как именно её и обвинили в подрывной деятельности подведомственных ей коммунальщиков.

Но положа руку на сердце, спросим: «А могла ли Инна Бут действовать самостоятельно, исключительно по собственной инициативе? Или же она выполняла указание своего вышестоящего начальства, а именно — председателя Гагаринского муниципалитета Алексея Ярусова?»

Ответ на этот вопрос есть у Дмитрия Саблина. Другой вопрос, признаться в том, что всю хитроумную комбинацию Саблина разрушил какой-то Ярусов…

Между тем, как говорят хорошо информированные источники в окружении Алексея Чалого, карьера Ярусова после того как он «жахнул» на выборах Дмитрия Саблина, стремительно идет в гору.

Говорят, что именно его и планирует назначить на должность главы правительства Алексей Чалый, когда он выиграет выборы губернатора.

Вот только не боится ли сам Чалый, что Ярусов не захочет царствовать, но властвовать? И не получится ли так, что своей борьбой за место под солнцем Чалый лишь расчищает место на политическом Олимпе для своего тезки?

Источник: Портал Информер