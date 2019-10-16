Как беспомощность Ярусова лишила детей Севастополя игровой площадки

Детская игровая площадка у администрации Гагаринского района, которая находится на проспекте Октябрьской революции,8, до сих пор не построена, хотя сроки ее возведения уже давно прошли. На табличке с паспортом объекта было указано, что работы планировалось провести с 13 августа по 2 октября.

Заказчиком объекта выступала администрация Гагаринского муниципалитета. Подрядчиком – индивидуальный предприниматель Саранина Инна Ивановна.Стоит напомнить, что глава Гагаринского муниципалитета Алексей Ярусов лично курировал вопрос строительства детской площадки. Однако, как оказалось, что и в этом нехитром вопросе Ярусов проявил такую же беспомощность, как и в наведении чистоты и благоустройства во вверенном ему районе.

Напомним также нашим читателям, что еще 2 сентября врио губернатора Михаил Развожаев поручил органам исполнительной власти выделить ответственных сотрудников по контролю за каждым объектом благоустройства города. Теперь чиновники еженедельно отчитываются на аппаратных совещаниях правительства о темпах работ на ремонтах подпорных стен, лестниц и скверов.

Нам бы также хотелось послушать отчет Алексея Ярусова как по вопросу строительства детской площадки, так и по другим моментам, касающимся насущных нужд Гагаринского района.Или ему опять все сойдет с рук?







Среда, 16 октября 2019 г. 87

Источник: Портал Информер