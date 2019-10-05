Как бороться с высоким давлением без медикаментов?

5 октября 2019     23
Как бороться с высоким давлением без медикаментов?

Повышенное давление может привести к развитию тромбоза, инсульту или сердечному приступу. В связи с этим его важно держать под контролем. Специалисты назвали простые способы, которые помогут его стабилизировать без приема препаратов.
Как информирует “Медикфорум”, в первую очередь людям с гипертонией следует изменить образ жизни. Согласно словам профессора Университетской клиники Мангейма Бернхарда Крамера, пациентам необходимо держать в норме вес. Даже 4 лишних килограмма могут привести к повышенному давлению.Рацион питания советуют “облегчить” – фрукты, овощи, нежирные молочные продукты и отказ от соли помогают бороться с гипертонией.

Кроме того, нельзя забывать про физическую активность – пробежки, плавание, езда на велосипеде помогут снизить давление. Всего 150 минут занятий спортом каждую неделю укрепят сердце и сосуды.

Магний, свекольный сок, чеснок и боярышник также помогут в борьбе с гипертонией. Эксперты призывают выпивать в день до четверти литра сока, и 300-500 мг магния – он помогает расслабить сосуды.


Суббота, 5 октября 2019 г. 21

Источник: Портал Информер

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