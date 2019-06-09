Как бриллианты авиации России сверкали в небе над Севастополем (ВИДЕО)

8 июня в Севастополе состоялся финал всеармейского этапа конкурса летных экипажей “Авиадартс-2019”, в котором приняли участие пилотажные группы ВКС “Соколы России”, “Беркуты”, “Стрижи” и “Русские Витязи”.“Соколы России” продемонстрировали воздушный бой на истребителях Су-35С, наступательные и оборонительные элементы.

Экипажи “Беркутов” показали одиночный пилотаж на вертолетах Ми-28Н “Ночной охотник” и Ка-52 “Аллигатор”, а после – фигуры группового пилотажа на Ми-28Н. “Стрижи” и “Русские Витязи” на самолетах МиГ-29 и Су-30СМ – групповые “бочки”, “петли Нестерова”, синхронные “колоколы”, “встречный роспуск”, “зеркало” и прочее.