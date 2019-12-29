Как будет встречать Новый год Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала “Россия 1”, как Владимир Путин любит встречать Новый год.



Песков напомнил, что президент часто встречает Новый год в различных уголках России.

“Первое, что приходит в голову, в Хабаровске он встречал Новый год”, — сказал ПесковКроме этого, президент предпочитает отмечать праздник с друзьями и родными, когда позволяет график. Пресс-секретарь добавил, что глава государства встречает Новый год скромно.







Воскресенье, 29 декабря 2019 г. 527

Источник: Портал Информер