Как будет ходить бесплатный автобус по Большой Морской

19 ноября 2019     13
Как будет ходить бесплатный автобус по Большой Морской

Жителей Севастополя информируют об измененной схеме движения общественного транспорта и бесплатных маршрутах №13 и №13А, курсирующих по центральному кольцу города. Сотрудники «Севавтодора» начали размещать плакаты на остановках и в троллейбусах. Первые объявления появились в Нахимовском районе.

Напомним, схема движения общественного транспорта была изменена в связи с реконструкцией улицы Большая Морская.

«Схемы с измененными маршрутами размещаются по всему центральному кольцу, а также по наиболее востребованным остановочным пунктам Нахимовского района. В первую очередь Корабельной стороны, так как пользователями троллейбусов являются в основном жители этого района», – пояснил и.о. начальника управления транспорта Анатолий Терещенко.

На сегодня маршруты №3 «пл. Ластовая – Центр города», №7 «пр-т Победы – Центр города», №9 «ул. Горпищенко – Центр города» осуществляют движение через площадь Суворова на площадь Ушакова с остановкой возле библиотеки им. Льва Толстого, не заезжая на площади Нахимова и Лазарева.

Автобусный маршрут №13 проходит по центральному кольцу, автобус № 13А «Хладокомбинат – пл. Нахимова» курсирует по своему привычному маршруту, при этом осуществляя бесплатную перевозку пассажиров по центральному кольцу города.

Интервал движения автобусов составляет от 20 до 40 мин в зависимости от дорожной ситуации.

Департамент транспорта ежедневно осуществляет мониторинг работы бесплатных маршрутов и своевременно принимает меры по устранению возникающих нарушений.

Анатолий Терещенко добавил, что для более оперативного информирования жителей к распространению листовок также привлекут волонтеров.



Вторник, 19 ноября 2019 г. 1352

Источник: Портал Информер

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