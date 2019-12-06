Как будут развлекаться пассажиры крымских поездов

Специальный сервис с фильмами, музыкой и книгами будет доступен для пассажиров каждого поезда, следующего из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и обратно.

Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе оператора пассажирских железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

«Всем пассажирам наших поездов будет предоставлен доступ к информационно-развлекательному сервису. Там будут художественные, документальные, информационно-просветительские фильмы, мультфильмы, музыка и книги. Пользоваться сервисом пассажиры будут бесплатно», – рассказали в пресс-службе.

В компании ГСЭ уточнили, что воспользоваться сервисом можно будет со своего телефона, планшета или ноутбука.

«Пассажирам будет достаточно зайти в сервис, авторизоваться в соответствии со своим посадочным документом, и смотреть, слушать или читать с любого своего устройства», – сказали в компании.

В составе каждого именного поезда «Таврия» будет вагон-ресторан, а у проводника пассажиры смогут приобрести чайную продукцию и сувениры.







Пятница, 6 декабря 2019 г. 94

Источник: Портал Информер