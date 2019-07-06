Как будущие депутаты обманывают избирателей

В Севастополе группа политиков организовала сбор подписей за отставку Губернатора города Дмитрия Овсянникова. Инициаторами акции стали председатель севастопольского отделения партии «Родина» Иван Комелов, член этой партии Алексей Процко, лидер списка партии «Зелёные» в Севастополе Вячеслав Горелов, самовыдвиженец Руслан Осташко и несколько депутатов «команды Чалого».

Все они также собираются принять участие в выборах депутатов Заксобрания Севастополя II созыва, и этот сбор подписей не более чем самопиар. Ведь сама идея сбора подписей за отставку избранного главы города незаконна. К тому же, уже сейчас в действиях «активистов» специалисты увидели нарушения.

Еще недавно об одном из инициаторов сбора подписей за отставку Губернатора Севастополя говорили в шутку «Ваня-не-ДТП». В начале января 2019 года появилась новость, что председатель севастопольского отделения политической партии «Родина» Иван Комелов сбил пешехода. Как рассказали очевидцы происшествия, автомобиль Volvo ХС 60, принадлежащий Комелову, совершил наезд на пешехода во дворе жилого дома.

Мужчина получил сотрясение мозга, перелом ребра и повреждения печени. Однако Иван Комелов заявил, что пешеход сам бросился на его машину, которая в этот момент якобы неподвижно стояла. Поэтому политик написал заявление о порче автомобиля. В доказательство показывал снимки своей машины – мол, смотрите, какой ущерб. Пострадавшего в больнице не навещал.

И вот теперь Иван Комелов идет в депутаты, а заодно и предпринимает попытки свергнуть губернатора. А ведь мог бы просто его задавить. Вообще, в политической жизни Севастополя он далеко не новичок и имеет богатое украинское прошлое. Будучи членом политсовета Севастопольской городской организации «Фронта змiн» (партии Арсения Яценюка), Иван Комелов восхвалял своего политического лидера и отъявленного русофоба, полностью одобряя и поддерживая его политику. Таким образом, Комелов двигался строго в фарватере партии «Фронт змiн», представляя Арсения Яценюка лидером народа и нации. Комелов даже утверждал, что видит будущее Севастополя в евроинтеграции и демократии. После выборов 2012 года он предлагал «поклониться в ноги каждому, кто проголосовал за Арсения Яценюка».

Однако в феврале 2014 года Комелов ловко «переобувается в прыжке» и мгновенно забывает богатое украинское прошлое. Отныне он – патриот России. Однако основным источником его доходов, как и прежде, остается общественная деятельность, которая дает возможность «договариваться» с застройщиками (и не только с ними).

В тандеме с Комеловым по списку «Родины» в Заксобрание идет блогер Алексей Процко, известный своими пасквилями на общественников, политиков и уважаемых людей города. Канал Процко на YouTube похож на некий безумный фарс, где он ругается, обзывается и брызжет ядом. В то, что такие видеоролики создает взрослый, и, наверное, умный человек, верится с большим трудом.

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Впрочем, что происходит в голове у кандидата в депутаты Процко, лучше всего демонстрируют его собственные слова. Без малейшего зазрения совести начинающий политик говорит, куда стоит пойти комментаторам, не разделяющим его точку зрения, а также придумывает «оригинальные» прозвища Губернатору.

Можно ли себе представить, чтобы

подобными словами выражался уважающий избирателей политик?

Процко, как и Комелов, также призывает горожан поставить подписи за отставку Губернатора Севастополя. Интересно, какую кандидатуру вместо действующего главы города может предложить блогер? Может быть, он сам хочет занять его место?

Наконец, возглавляет всю эту затею со сбором подписей блогер-политолог из Москвы Руслан Осташко, который выдвинулся в депутаты, чтобы свергнуть губернатора. Он даже безвозмездно предоставил свой медиацентр за полмиллиона рублей в месяц для сбора подписей. Откуда у блогера такие деньги, до сих пор никто не знает, но, по слухам, Осташко выполняет заказ олигарха Алексея Чалого по дискредитации Дмитрия Овсянникова. К коалиции также присоединился известный в городе защитник парапетов, деревьев и древних камней Вячеслав Горелов, который наконец-то «нашел себя», вступив в партию «Зеленые».

Так чем же не угодил Овсянников этим активистам? По словам авторов обращения, глава региона три года ведет политику «по систематическому разрушению экономических, социальных, культурных и иных основ города Севастополя». Все кандидаты в депутаты Заксобрания, поставившие подписи под заявлением, обязуются в случае избрания проголосовать за выражение недоверия губернатору Овсянникову. Однако этот сбор подписей не более чем популистский шаг накануне выборов.

Во-первых, сначала коалиция (т.е. инициативная группа) должна зарегистрироваться в горизбиркоме. После этого активистам необходимо собрать не менее 78 тысяч подписей избирателей за отставку губернатора. Собрать такое количество подписей просто невозможно.

Во-вторых, Дмитрия Овсянникова севастопольцы избрали сами. И в-третьих, депутаты Заксобрания до сих пор не приняли закон, регулирующий отзыв высшего должностного лица (руководителя исполнительного органа). В этом законе должны предусматриваться основания и процедура отзыва в соответствии с федеральным законом. Основанием может быть, например, нарушение губернатором законодательства РФ и (или) регионального законодательства, факт совершения которого установлен соответствующим судом. При этом в суд могут обратиться политические партии или их региональные отделения, общественники, группа жителей города в количестве не менее 100 человек. То есть даже если весь новый состав Заксобрания выразит недоверие главе города, ничего из этого не выйдет. Решить, нарушал ли губернатор законодательство, может только суд.

Неужели этого не знают активисты Осташко, Комелов, Процко, Горелов и другие, которые собирают подписи против главы города? Знают наверняка, ведь тот же Горелов сам неоднократно затягивал принятие закона об отзыве Губернатора. Но дело в том, что их истинная цель не в отставке губернатора. На волне предвыборного «хайпа» они пытаются заработать себе политические очки, заставляя горожан поверить в то, что проблема Севастополя именно в губернаторе, а не в вечных попытках Заксобрания вступить в конфликт с Правительством. Уже давно понятно, что данное противостояние выгодно Алексею Чалому, который поднимает себе рейтинг не тем, что что-то делает, а критикой исполнительной власти.

Одной отставкой губернатора активисты не ограничиваются. Параллельно в медиацентре собирают также подписи в поддержку партий или отдельных кандидатов. Конечно, речь идет о самих Осташко, Горелове, Процко, Комелове и их партиях. Однако, по мнению специалистов, эта процедура проводится с нарушениями. Как обратила внимание руководитель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова, на подписных листах нет шапки. Люди оставляют свои подписи просто на листе бумаги, что является грубейшим нарушением выборного законодательства.

Как рассказала Ольга Дронова в комментарии Форпост-Севастополь, когда кандидат или непарламентская партия сдают документы на участие в избирательной кампании, им выдается справка, что они могут открыть счет в банке. Кандидат или партия открывают счет, а затем оплачивают со счета подписные листы за выдвижение того или иного кандидата.

«Подписной лист имеет определенную форму, установленную законом, – объясняет Ольга Дронова. – У него есть шапка, которая дублируется на каждом новом подписном листе. Также есть окончание подписного листа, где указывается человек, собравший подписи, и сам кандидат. Соответственно, каждый новый лист должен начинаться с шапки. А каждый конец подписного листа должен заканчиваться выходными данными типографии, которая напечатала эти подписные листы».

В репортаже о первом дне работы медиацентра, где идет сбор подписей за кандидатов, крупным планом показали подписные листы. И на них не было шапки.

«В репортаже, на крупном плане подписного листа, мы увидели, что люди подписываются не пойми под чем. То есть нет шапки. Человек оставляет подпись просто на листе бумаги. Исходя из того, что такой лист бумаги не примет территориальная избирательная комиссия, подписи не засчитают, можно сделать вывод, что потом на этих подписных листах будет допечатываться шапка. Это является не просто грубейшим нарушением. На мой взгляд, это преступление», – резюмирует Ольга Дронова.

Общественница попросила Севастопольскую городскую избирательную комиссию обратить внимание на это нарушение. Соответствующий запрос отправил и Форпост-Севастополь, однако пока что ответа не последовало.

Выходит, что все эти подписи, собранные в мециацентре Руслана Осташко, не более чем «филькина грамота». При этом потом может неожиданно выясниться, что севастопольцы, оставившие свои подписи на листах без шапок, оказывается, поддержали совсем не того, кого хотели. На пустой шапке ведь можно допечатать что угодно.

Форпост-Севастополь.ru

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