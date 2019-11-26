Как вести себя при проверке телефона сотрудниками полиции

Сотрудники правоохранительных органов получили право проверять телефоны граждан.

Ситуация достаточно новая, поэтому люди не знают, как себя вести, законна ли вообще такая остановка. Разберёмся в вопросе.

Для чего используются проверки — это отдельный вопрос.

Контроль уровня безопасности или обычных граждан: об этом никто правды не скажет. Но факт остаётся фактом: к вам могут подойти и попросить показать телефон. Чаще всего сотрудники сразу ищут приложение Telegram, которое подверглось запрету, но никто его не перестал использовать.

Случаи такой остановки пока редки, но всё же встречаются.

В сети стали появляться истории, когда человека остановили и даже не обязательно полиция. Просят показать телефон и мало кто на самом деле знал, что можно в таком случае, как происходит процедура.

Сразу, что нужно знать: проверка телефона приравнивается к досмотру. А у этого процесса есть строгий регламентированный порядок.

Поэтому, если вас остановили, то должен быть сразу составлен протокол. Также вся процедура обязательно должна быть зафиксирована на видеозаписи. При этом должны присутствовать и понятые: 2 человека.

Сотрудник должен назвать своё имя и должность. Вы также можете посмотреть удостоверение и даже записать его данные.

Обратите внимание на срок выдачи, если там просроченная дата, то перед вами мошенники.

Досмотр подразумевает только визуальный осмотр. Т.е. полномочий на «копание» в телефоне без вашего разрешения у представителей органов нет. Тайну переписки тоже никто не отменял, на это можно тоже ссылаться. Доступ к смартфону можно получить только через суд.

Ещё раз напомним про протокол. Он заполняется сразу же на месте. Его подписываете вы и свидетели. Никакие пустые листы подписывать нельзя.

Если вы слышите фразу «мы потом сами заполним», то это нарушение закона, в бумажку потом могут записать всё, что угодно, вы уже ничего не докажете.

Во время досмотра стоит поинтересоваться, на каком основании он вообще проводится. Показывать содержимое гаджета вы не обязаны, значит, и не должны говорить пароль. У вас есть на это полное право.

Не пытайтесь хамить или спорить с полицией, а тем более убегать или драться. Если у вас ничего не было до проверки, то эти действия уже дают полиции полное право для задержания.

Что касается вопроса о сотрудниках Росгвардии: они не должны представляться, показывать документы. Это действительно так, поэтому чаще всего именно они этим и занимаются. Но у них тоже нет полномочий требовать пароль и проверять содержимое переписок без вашего согласия.

Источник: Портал Информер