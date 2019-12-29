Как Владимир Путин изменит жизнь россиян в 2020 году

Новые законы коснутся пассажиров самолетов, молодых родителей, виноделов и пенсионеров.



1. Закон о возвращении курилок в аэропорты.



Курительные комнаты откроют в транзитных зонах. Специальные помещения также появятся в залах ожидания для зарегистрированных и прошедших предполетный досмотр пассажиров. Комнаты должны быть оборудованы вентиляцией, изолированы, скрыты от глаз окружающих, чтобы курильщиков никто не видел.



2. Закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов.



Максимальный размер штрафов составит не более пятикратной стоимости билета.



3. Закон о виноградарстве и виноделии.



Вводятся понятия «вино России» и «российское шампанское». Эти напитки на 100% должны быть произведены из отечественного винограда. Производители и продавцы должны будут указывать сорт, место происхождения и год урожая винограда, из которого сделано вино.



​​​​​​​4. Закон о повышении минимального размера оплаты труда.



В 2020 году МРОТ вырастет до 12 тыс. 130 рублей в месяц. Зарплаты вырастут более чем у 3 млн. работников государственных и муниципальных учреждений.



5. Закон о единой очереди в детские сады.



Теперь общая очередь будет формироваться с использованием данных региональных информационных систем путем распределения. Цель нового закона— создание единого организационного и технического подхода к формированию и ведению информационных систем доступности дошкольного образования.



Родители смогут получить сведения о номере заявления и статусе на едином федеральном или на региональном портале государственных и муниципальных услуг



6. Закон об обязательной маркировке лекарств.



С 1 июля 2020 года производители лекарств в обязательном порядке должны будут их маркировать. Их обяжут наносить на упаковку специальный код, а всю необходимую информацию о медицинских изделиях — вносить в госреестр.



7. Закон о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств.



Допускается ввоз в РФ конкретных партий незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества, для помощи пациентам по решению врачебной комиссии.



8. Закон о запрете сжигать необработанный мусор.

Теперь из отходов, отправленных на утилизацию, необходимо будет сначала извлечь полезные фракции и только потом отправлять их на сжигание.

9. Закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии.

С нового года этот период увеличится на шесть месяцев и составит 258 месяцев.

10. Закон о защите прав участников амнистии капиталов.

Документ запрещает изымать декларации, поданные в ходе амнистии капиталов, и использовать их в рамках уголовных дел.







Воскресенье, 29 декабря 2019 г. 335

Источник: Портал Информер