Как власти Севастополя пытаются заработать на автомобилистах

5 февраля 2020     4
Как власти Севастополя пытаются заработать на автомобилистах

Ограничение скорости до 40 км/час введено на следующих автодорогах Севастополя:

— Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент;
— Севастополь – порт Камышовая бухта – бухта Казачья;
— Фиолентовское шоссе – порт Камышовая бухта до ул.Вакуленчука;
— ул. Индустриальная.

Согласно тексту приказа, делается это исключительно в интересах безопасности севастопольцев, так как вышеуказанные дороги недостаточно освещены.
В правительстве Севастополя не стали учитывать мнение специалистов ГИБДД, которые рекомендовали в безотлагательном порядке установить фонари наружного освещения вдоль трасс в районах бухты Казачьей, Камышовой, Фиолента, улиц Вакуленчука и Индустриальной, а предпочли установить камеры.

Стоит предположить, что тем самым региональные власти готовы улучшить материальное состояние фирмы «Безопасные дороги Севастополя» (БДС, входящее в группу компаний VessoLink), которая является владельцем камер видео-фиксации нарушений ПДД в регионе.

Ещё в 2016 году ООО «Безопасные дороги Севастополя», входящее в группу компаний VessoLink, и правительство Севастополя заключили соглашение о создании в городе системы «Безопасные дороги». Инвестиции в проект оцениваются в 900 млн рублей.

В сентябре 2018 года экс-заместитель губернатора Илья Пономарев признал, что средства от фирмы «Безопасные дороги Севастополя» поступают в бюджет города, но в четыре раза меньше от запланированного объема. По словам сотрудников компании, прибыль они получают в основном в период курортного сезона, когда в Севастополь приезжают автомобилисты со всех регионов РФ, не успевшие изучить местные точки размещения камер слежения.

Взаимодействие властей с частникам по соглашению регулируется нормами Федерального закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 N 115-ФЗ.

Статья 7. Плата по концессионному соглашению гласит:

1. Концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения (далее – концессионная плата). Внесение концессионной платы может предусматриваться как в течение всего срока использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, так и в течение отдельных периодов такого использования (эксплуатации). Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения устанавливаются концессионным соглашением в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения.
1.1. Утратил силу с 1 января 2017 года. – Федеральный закон от 03.07.2016 N 275-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Концессионная плата может быть установлена в форме:
1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно в бюджет соответствующего уровня;
2) установленной доли продукции или доходов, полученных концессионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
3) передачи концеденту в собственность имущества, находящегося в собственности концессионера.
3. Концессионным соглашением может предусматриваться сочетание указанных в части 2 настоящей статьи форм концессионной платы.

Например, власти Подмосковья заключили концессионное соглашение с компанией «МВС Груп». Так, по контракту, фирма получает по 233 рубля с каждого оплаченного штрафа. Сумма не имеет значения: это может быть незначительное превышение скорости (500 рублей) или выезд на встречную полосу (5 000 рублей).

С июля по декабрь 2019 года в бюджет Подмосковья поступило более 337 миллионов рублей в качестве оплаты штрафов. Из них 254 миллиона «перечислено концессионеру». Эта сумма покрывает затраты компании на установку и модернизацию более чем 1000 камер, затраты на отправку «писем счастья» по почте нарушителям и на обеспечение кредитов, а также обеспечивает доходы концессионера.
В настоящее время почти в двух субъектах РФ за водителями следят частные камеры, установленные в рамках концессионных соглашений. Инвестор вкладывает деньги в закупку оборудования и его обслуживание, за что в течение определенного срока получает плату из бюджета.

На начало года, как писали ранее «Известия», такие схемы действовали в том числе в Московской, Рязанской, Самарской, Тамбовской, Тульской, Астраханской, Курганской, Тюменской областях, республиках Алтай и Крым, городе федерального значения Севастополь.

Коммерсанты получают от 11 до 100% суммы штрафов, собранных частными камерами.

С точки зрения экспертов, контракты с частниками нацелены на извлечение прибыли, а не предотвращение ДТП.

Президент РФ Владимир Путин считает: «Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это средство достижения нужного нам результата».

Глава государства призвал властей обратить внимание на вопросы освещения дорог, в том числе из-за высоких ночных тарифов на электроэнергию.

Однако, по всей видимости, правительство Севастополя думает иначе, продолжая улучшать положение ООО «Безопасные дороги Севастополя»?

Источник: Портал Информер

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