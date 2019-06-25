Как внешне проявляется рак: проверьте себя!

Как отмечают медики из Великобритании, по рукам можно определить наличие онкологических заболеваний. Об этом сообщила «Вечерней Москве» врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина.

По её словам, отекшие пальцы и изменившаяся структура ногтевых пластин могут свидетельствовать не только о раке, но и о болезнях легких.

“Ногти, как часовые стекла, и пальцы, как барабанные палочки, – симптомы, которые еще наши старые профессора использовали в диагностике. Но я не знаю способа дифференцировать, что это – рак, или пневмосклероз, или целый ряд других заболеваний – без индивидуального анализа. Как правило, у человека снижается вес, потому что пропадает аппетит. Появляется отвращение к мясу. Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин”, – отметила Землянухина.



Онкологические заболевания являются системными и затрагивают, так или иначе, все органы и системы человека. Существует множество форм и вариантов течения рака. Хотя пациенты часто воспринимают онкологический диагноз как приговор, далеко не все даже злокачественные опухоли приводят к смерти. Современные исследования продемонстрировали, что у каждого человека в организме регулярно возникают раковые клетки и микроопухоли, которые гибнут и рассасываются под воздействием системы противоопухолевого иммунитета.