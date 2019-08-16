Как военный самолет протаранил советский детский садик

В начале 1970-х советским военным надоели гражданские самолеты из Скандинавии, нарушавшие границу СССР.

Чтобы выяснить, как соседи беспрепятственно бороздят просторы СССР, на место отправился Ан-24 под руководством капитана Вилора Гутника.

16 мая 1972 года около 12:30 самолёт Ан-24Т 263-го отдельного транспортного авиационного полка авиации Балтийского флота СССР, совершая полёт с целью облёта радиотехнической аппаратуры, потерпел крушение.

Ан-24 пролетел над стадионом, чуть не впечатался в колесо обозрения, а затем потерял часть крыла после контакта с макушкой березы. Плюхнувшись о землю, самолет полетел дальше сквозь еловые джунгли в сторону детского садика.

В это время к детсаду подходили две школьницы, Таня и Наташа.

«Мы не успели ничего понять, как в одно мгновение на нас вспыхнули волосы, одежда и обувь. Мы были в сильнейшем шоке от испуга и невыносимой боли», – вспоминала Таня.

Но девчонкам ещё повезло – через секунду Ан-24 протаранил второй этаж садика. Вспыхнуло авиатопливо и открылся портал в ад.

Перед тараном в детском саду было оживленно. Детей только что привели с прогулки и усадили обедать. Покушать не успели.

24 ребенка, воспитательница, нянечка, повариха и восемь пилотов самолета сгорели заживо. Из всех людей, находившихся внутри, спаслась только Юлия Ворона. Она не работала в детском саду – просто выбрала удачное время, чтобы встретиться с подругой.

Няня Анна Незванова протирала окна на улице. Взрывной волной её отшвырнуло на несколько метров. Очухавшись, она бросилась в сторону пекла, там вместе со всеми был её сын Ванечка. К счастью, женщина сообразила, что ребенку уже не помочь.

Детсад был ведомственным, туда ходили дети светлогорской элиты. Поэтому реакция властей была моментальной. Военные, милиционеры и моряки мигом выстроили вокруг гигантского костра тройное оцепление. Обезумевшие мамаши неслись на них, но никто через кольцо не прорвался.

На сутки в Светлогорске ввели чрезвычайное положение. Выезды из города были перекрыты, электричество и телефонную связь вырубили. Всем жителям запретили покидать квартиры. По улицам бродили патрули в поисках суицидников.

Разбор завалов и извлечение тел погибших завершили к вечеру за рекордные 9 часов. Ночью тяжелая техника сравняла с землей все, что осталось от детсада.

«К утру садика будто и не было – на его месте расцвела клумба! Многие родители тогда глазам своим не поверили. Выжженная земля срезана, уложен дерн, дорожки, посыпанные битым красным кирпичом. Обломанные и обгоревшие деревья спилены. И только резко пахло керосином. Запах держался еще недели две», – удивлялся очевидец Андрей.

Сотрудники КГБ коршунами кружили возле родственников погибших, предлагая за молчание любую помощь. Несмотря на попытки властей приглушить огласку, на похороны пришли от 7 до 10 тысяч человек.

Почему же врал высотомер на самолёте?

Оказывается, накануне этого полета в ВВС ВМФ было принято, как теперь понятно, непродуманное решение заменить высотомеры с ИЛ-14 на АН-24. Проведенные впоследствии эксперименты показали, что высотомер, переставленный с Ил-14 на Ан-24, давал погрешность до 60-70 метров, что на малой высоте полета очень критично.

По факту авиакатастрофы в Светлогорске уголовного дела не возбуждалось. Ограничились лишь приказом министра обороны, в соответствии с которым с должностей было снято около 40 военных чинов.

И уже тогда появилась основная версия: виноваты пилоты, в крови которых якобы был найден алкоголь. По этой причине родственники погибших детей и персонала детского сада запретили хоронить летчиков на светлогорском кладбище рядом с «их жертвами».

По той же причине в храме-часовне в общем списке погибших в авиакатастрофе не нашлось места восьми фамилиям членов экипажа.

В 1972 году не принято было широко освещать подробности аварий и катастроф, тем более случившихся в военном ведомстве. И обстоятельства трагедии, произошедшей в небольшом курортном городке на берегу Балтийского моря, были укрыты завесой молчания. Пусть с большим опозданием, но наконец-то снято публичное обвинение с экипажа, который сам стал жертвой ошибочных кабинетных решений…





Пятница, 16 августа 2019 г. 6

Источник: Портал Информер