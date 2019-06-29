Как выглядела Меркель на встрече с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Осаке выглядела бодро.

Об этом рассказали журналисты, которые оценили состояние Меркель перед переговорами.

Никаких признаков плохого самочувствия у нее корреспонденты не заметили.

Путин и Меркель пожали друг другу руки, после чего некоторое время пообщались стоя. Затем они продолжили беседу уже без телекамер вместе с делегациями стран.

Напомним, что в июне Меркель уже дважды трясло на официальных встречах.