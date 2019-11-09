Как выглядит интерьер вагонов поездов в Крым

9 ноября 2019     22
Как выглядит интерьер вагонов поездов в Крым

Компания-оператор “Гранд Сервис Экспресс” опубликовала фотографии интерьера вагонов в поездах, следующих с территории России в Крым по Крымскому мосту. Об этом  9 ноября сообщается на официальном сайте компании.
“В состав поездов, курсирующих по маршруту Санкт-Петербург-Севастополь, входят купейные и плацкартные вагоны. По маршруту Москва-Симферополь ходят двухэтажные поезда с вагонами купе и СВ [спальными вагонами]. В стоимость билета СВ входят комплект постельного белья, полотенце, горячее питание, индивидуальное освещение, телевизор, кондиционер, розетки 220В и USB. В плацкарт входит только кондиционер и розетки 220В и USB”, – сообщается на сайте.

Напомним, что компания “Гранд сервис экспресс” сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов составит от 2966 рублей.



Суббота, 9 ноября 2019 г. 776

Источник: Портал Информер

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