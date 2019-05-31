Как выжить российскому пенсионеру?

31 мая 2019     9
Как выжить российскому пенсионеру?

Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова рассказала о том, сколько обычный российский пенсионер может потратить в день при средней пенсии в 14 тысяч рублей. С учетом обязательных расходов на жилье и лекарства в день у пенсионера остается не более 200 рублей.

Средний размер пенсии, который сейчас составляет чуть более 14 тысяч рублей, конечно, не может обеспечить пожилому человеку достойный уровень жизни. 

“Нехитрый подсчет расходов, таких как оплата ЖКХ (в среднем 5 тысяч рублей), приобретение жизненно необходимых лекарств (2 тысячи рублей), расходы на предметы личной гигиены (не менее 1 тысячи рублей) говорит о том, что на питание (при условии отсутствия расходов на одежду и обувь) остается всего 6 тысяч рублей, или 200 рублей в день”, — рассказала Светлана Орлова в интервью РИА Новости.

По мнению аудитора, решить эту проблему можно только в рамках федеральной программы поддержки старшего поколения. Эта взаимосвязь выражена в том числе и в объеме страховых взносов, которые изымаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФ России. “Мир стареет, и это не только проблема России, а проблема всех развитых стран. И мы прекрасно понимаем, что не сможем быстро эту проблему разрешить — для этого нужны все перечисленные в нацпроекте комплексные меры и нужно время”, — сказала Орлова.

Мнение авторов и спикеров может не совпадать с позицией редакции. Позиция редакции может быть озвучена только главным редактором или, в крайнем случае, лицом, которое главный редактор уполномочил специально и публично.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Шнуров назвал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне «анекдотом»
Шнуров назвал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне «анекдотом»

Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал удаление некоторых резонансных сцен из фильма «Рокетмен» о становлении британского певца и композитора …


В Севастополе отпразднуют начало нового учебного года в ВС РФ
В Севастополе отпразднуют начало нового учебного года в ВС РФ

3 июня на территории бригады ракетных катеров пройдут мероприятия, посвящённый началу нового учебного года в Вооружённых Силах РФ. Об этом …


Афиша с Ксенией Егоровой 1 - 2 июня
Афиша с Ксенией Егоровой 1 – 2 июня

В эти выходные в Севастополе пройдет фестиваль мороженного – в парке Лукоморье всех желающих научат готовить холодный десерт, узнаем и …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info