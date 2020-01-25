Как в Китае перевозят больных коронавирусом (ФОТО)

25 января 2020     13
Как в Китае перевозят больных коронавирусом (ФОТО)

Уже 20 медработников в Китае заразились новым штаммом коронавируса от пациентов. Об этом сообщают власти страны.

17-секундное видео было снято в Хойчжоу в южной провинции Гуандун.

Считается, что источником вируса стали живые животные, которые продавались на оптовом рынке морепродуктов в Ухане, расположенном на берегу реки Янцзы.

Китайские власти запретили въезд и выезд из Уханя. На пунктах пропуска проводится проверка состояния здоровья.

25 января китайцы отмечают лунный новый год. Ожидается, что миллионы людей поедут в другие города к родственникам.

Власти опасаются, что вирус может распространиться ещё шире.

 

Тем временем в Беларуси множатся слухи о пациентке с коронавирусом, которая поступила в Минскую инфекционную больницу.

Девушка недавно вернулась из Китая. Она была госпитализирована с жалобами на боли в мышцах, повышением температуры тела до 38,5 °С и кашлем. Предварительный диагноз — острая респираторная вирусная инфекция.

Это означает, что заражение коронавирусом не исключено.

Пациентку поместили в изолированный бокс до окончательного определения диагноза.

 

А вы боитесь новой эпидемии?



Суббота, 25 января 2020 г. 354

Источник: Портал Информер

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