Как в Кремле отмечают День народного единства

4 ноября 2019     17
Как в Кремле отмечают День народного единства

В Кремле проходит прием в честь Дня народного единства. Появился снимок меню, которое подготовили для гостей праздника.

Так, согласно фото меню, опубликованному в telegram-канале «Вы слушали Маяк», приглашенных ждет салат из карельской форели с огурцами, на горячее — пельмени свекольные с перепелкой, морской окунь с овощами и воронежская говядина с печеным картофелем.

На десерт — щербет из антоновских яблок, имбирный мусс с пряной сливой и мороженое из белого шоколада.

Из напитков гостям предложено шардоне «Усадьба Дивноморское» и «Западный склон» той же усадьбы с берегов Черного моря.

Согласно программе мероприятия, гостей вечера встречает президентский оркестр РФ. В концерте также примут участие Хор Краснодарской филармонии, солисты этнического танцевального ансамбля «Буин-хан» и другие.

Напомним, что 4 ноября в России празднуют День народного единства, который отмечается ежегодно с 2005 года. По задумке авторов инициативы, этот праздник должен напоминать, как в 1612 году после окончания Смуты в стране наступили мир и единство представителей разных национальностей.

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Понедельник, 4 ноября 2019 г. 189

Источник: Портал Информер

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