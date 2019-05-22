Как в Крыму борются с террористами

Больше 120 человек, причастных к терроризму и экстремизму, были задержаны в Республике Крым в 2018 году. Об этом 20 мая на совещании по вопросам безопасности в Крыму заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Николай Патрушев–>

«В отношении 350 иностранных граждан приняты решения о запрете въезда на полуостров. Кроме того, в местах компактного проживания мигрантов задержано 121 лицо, причастное к террористической и экстремистской деятельности», – сказал Патрушев.

По его словам, в рамках выполнения решения Совбеза, в Крыму активизирована работа по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства. Кроме этого, на полуострове была повышена укомплектованность подразделений по вопросам миграции.

Патрушев обратил внимание, что сейчас дефицит кадров в данных подразделениях в Крыму составляет 7%, в Севастополе – 10%.

«Это вполне рабочий некомплект. Принятые меры способствовали выявлению почти 7 800 административных правонарушений», – заметил он.

В прошлом году, как сообщил Патрушев, в Крыму предотвратили деятельность трёх террористических ячеек.

«Предотвращена деятельность трёх ячеек международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и украинской диверсионно-разведывательной группы. –>

Возбуждено 62 уголовных дела, в том числе в отношении шести сторонников украинского террористического движения «Правый сектор», 20 лиц осуждены», – сказал Патрушев.

Совещание в Ливадии (Крым) проводится по поручению Владимира Путина. По его итогам главе государства будет представлен доклад о проблемах обеспечения безопасности на Крымском полуострове.

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