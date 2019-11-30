Как в России вернуть алименты, если ребёнок оказался не твоим

Алименты выдаются на ребёнка, многие отцы и матери забывают об этом факте.

Поэтому вернуть деньги, даже если ребёнок не ваш, достаточно проблематично, но возможно.

Вернуть деньги крайне сложно, весь процесс будет происходить в суде. Не факт, что иск будет удовлетворён. Отцовство — это не просто слова, а документ, который вы подписали, если не были в браке. Если вы состояли в браке, то мужа записывают в отцы автоматически. Вернуть деньги абсолютно невозможно в том случае, если вы изначально знали, что ребёнок не ваш, но дали своё согласие.

В остальных случаях поспорить можно. При расставании пары суд назначает выплату алиментов тем лицам, которые были зарегистрированы в качестве родителей. Но если вы обнаружили, что ребёнок не ваш, то нужно подавать иск в суд.

Доказательством в данном случае выступает экспертиза или шантаж, угрозы, намеренный обман.

Если вы докажите, что чадо не ваше, то суд может освободить вас от дальнейших выплат алиментов, но не вернуть уже выплаченные деньги. Дело в том, что тогда пострадает дитя, а когда затрагиваются интересы несовершеннолетних, то любая инстанция становится на их сторону.

Более того, образованный долг также подлежит выплате даже после отмены судом алиментных обязательств.

Несмотря на тот факт, что ущемить права несовершеннолетнего нельзя, всё же налицо и ущемление прав мужчины, с которого деньги были взысканы неправомерно. Только взыскание будет происходить не с ребёнка, а с матери, которая и является нарушителем в данном случае, но только при условии, что факт обмана удалось установить, что представляется задачей практически невозможной.

Первым делом необходимо подать иск, не экономьте на юристах, сыграть решающую роль могут даже мелочи и нюансы, в которых вы можете и не разбираться.

Перед подачей следует озаботиться сбором доказательств: установлением отцовства через экспертизу, может быть есть какие-то переписки или свидетели.

Если экспертизу до суда не удалось провести, то нужно предоставить железные доказательства, чтобы мать обязали дать разрешение на неё.

Окончательное решение суда может быть принято в вашу пользу, но чаще всего такие дела заканчиваются тем, что с мужчины снимают обязательства по алиментам, но уже выплаченное не возвращают.

Источник: Портал Информер