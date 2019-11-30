Как в России вернуть алименты, если ребёнок оказался не твоим

30 ноября 2019     17
Как в России вернуть алименты, если ребёнок оказался не твоим

Алименты выдаются на ребёнка, многие отцы и матери забывают об этом факте.

Поэтому вернуть деньги, даже если ребёнок не ваш, достаточно проблематично, но возможно.

Вернуть деньги крайне сложно, весь процесс будет происходить в суде. Не факт, что иск будет удовлетворён. Отцовство — это не просто слова, а документ, который вы подписали, если не были в браке. Если вы состояли в браке, то мужа записывают в отцы автоматически. Вернуть деньги абсолютно невозможно в том случае, если вы изначально знали, что ребёнок не ваш, но дали своё согласие.

В остальных случаях поспорить можно. При расставании пары суд назначает выплату алиментов тем лицам, которые были зарегистрированы в качестве родителей. Но если вы обнаружили, что ребёнок не ваш, то нужно подавать иск в суд.

Доказательством в данном случае выступает экспертиза или шантаж, угрозы, намеренный обман.

Если вы докажите, что чадо не ваше, то суд может освободить вас от дальнейших выплат алиментов, но не вернуть уже выплаченные деньги. Дело в том, что тогда пострадает дитя, а когда затрагиваются интересы несовершеннолетних, то любая инстанция становится на их сторону.

Более того, образованный долг также подлежит выплате даже после отмены судом алиментных обязательств.

Несмотря на тот факт, что ущемить права несовершеннолетнего нельзя, всё же налицо и ущемление прав мужчины, с которого деньги были взысканы неправомерно. Только взыскание будет происходить не с ребёнка, а с матери, которая и является нарушителем в данном случае, но только при условии, что факт обмана удалось установить, что представляется задачей практически невозможной.

Первым делом необходимо подать иск, не экономьте на юристах, сыграть решающую роль могут даже мелочи и нюансы, в которых вы можете и не разбираться.

Перед подачей следует озаботиться сбором доказательств: установлением отцовства через экспертизу, может быть есть какие-то переписки или свидетели.

Если экспертизу до суда не удалось провести, то нужно предоставить железные доказательства, чтобы мать обязали дать разрешение на неё.

Окончательное решение суда может быть принято в вашу пользу, но чаще всего такие дела заканчиваются тем, что с мужчины снимают обязательства по алиментам, но уже выплаченное не возвращают.

 

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В мире появился первый ВИЧ-положительный спермобанк
В мире появился первый ВИЧ-положительный спермобанк

В Новой Зеландии открылся первый в мире банк спермы Sperm Positive для ВИЧ-положительных доноров. Об этом сообщает New Zealand Herald. …


Елизавета II выразила соболезнования в связи с терактом в Лондоне
Елизавета II выразила соболезнования в связи с терактом в Лондоне

Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования родным жертв теракта, который произошел в Лондоне накануне. Об этом говорится в сообщении, распространенном …


Владимир Путин раскритиковал политику федеральных телеканалов
Владимир Путин раскритиковал политику федеральных телеканалов

На Совете по межнациональным отношениям в Нальчике Владимир Путин раскритиковал политику федеральных телеканалов, которые отказываются показывать сюжеты на этнические темы и привлекают …


Как в России вернуть алименты, если ребёнок оказался не твоим
Как в России вернуть алименты, если ребёнок оказался не твоим

Алименты выдаются на ребёнка, многие отцы и матери забывают об этом факте. Поэтому вернуть деньги, даже если ребёнок не ваш, …


В Севастополе открыли после ремонта клуб «Дельталёт»
В Севастополе открыли после ремонта клуб «Дельталёт»

Обновить базу авиационно-спортивного клуба удалось с помощью гранта, выигранного ТОС «Владимирская горка». Обновить базу авиационно-спортивного клуба удалось с помощью гранта, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты