Как в Севастополе выкупить землю под недвижимостью всего за 5% от кадастровой стоимости

Земельный кодекс РФ предоставляет исключительное право приобретения в собственность земельных участков собственникам недвижимости, расположенной на данном земельном участке. Это значит, что если вы являетесь собственником жилого дома, никто кроме вас приобрести право собственности на земельный участок, на котором расположен этот дом, не может.

В случаи если права на объекты недвижимости расположенные на земельном участке были зарегистрированы до 18.04.2014 года, речь о бесплатной приватизации земельного участка также уже не пойдет – землю придется выкупать.

Собственники частных или садовых домов имеют право выкупить землю под недвижимостью всего за 5% от кадастровой стоимости. (Постановление Правительство Севастополя от 08.07.2019 г, №465-ПП). Раньше это можно было сделать только по достаточно высокой рыночной цене, которую определяли по результатам независимой оценки.

Порядок выкупа земельного участка под жилым домом:

– В настоящее время предоставлением земельных участков, находящихся в государственной собственности города, занимается Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя.

В Департамент по имущественным и земельным отношениям в случаи, если земельный участок ранее не был сформирован необходимо подать заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка под жилым домом, с приложением четырех схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории, и документов, подтверждающих право собственности на здание или строение, расположенное на этом земельном участке.

После рассмотрения Департаментом заявления и получения Распоряжения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в Управление государственной регистрации права и кадастра необходимо подать заявление о постановке на кадастровый учет земельного участка, основанием послужит Распоряжение Департамента по имущественным и земельным отношениям, и межевой план, подготовленный кадастровым инженером.

По итогу рассмотрения заявления Управлением, заявитель получает кадастровую выписку на земельный участок, в которой будет указана кадастровая стоимость земельного участка.

Далее подается заявление о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной собственности города федерального значения Севастополь, в собственность без проведения торгов за плату, в Департамент по имущественным и земельным отношениям. К заявлению прикладывается кадастровая выписка на земельный участок, документы подтверждающие право собственности на здание или строение.

При наличии всех необходимых документов принимается решение о предоставлении земельного участка, заключается соответствующий договор купли-продажи.

После подписания и оплаты стоимости участка, подается заявление на регистрацию перехода права собственности на земельный участок в Управлении государственной регистрации права и кадастра Севастополя.

Данный договор и будет являться основанием для государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок.

Ограничения на выкуп:

1. Не подлежат выкупу земельные участки общего пользования, занятые проездами, автомобильными дорогами, а также которые в данный момент ещё к ним не относятся, но планируются Генпланом отнести к участкам такого назначения. И даже если сейчас Правила землепользования и застройки разрешают использовать участок под ваше здание, так же не имеет значения, т.к. они должны соответствовать Генплану.

2. Если нет согласия подать совместное заявление у всех сособственников здания, то обязанности продать участок не возникает.

3. Выкупить под объект незавершенного строительства не получится.

4. Собственник разрушенного объекта недвижимости вправе требовать предоставления участка, занятого этим объектом, только после восстановления объекта.

Источник: Портал Информер