Как в Севастополе выполняется решение суда по ООО «ТК «Диалог»»

ООО «ТК «Диалог» в конце апреля 2019 года были завершены работы по восстановлению городской лестницы, связующей улицу Б.Морская с Володарского в районе общественно-делового и торгового центра «Диалог», расположенного по адресу: ул. Б. Морская, дом 23.

Работы выполнялись на основании решения Ленинского районного суда Севастополя от 22.06.2016.

При подготовке реконструкции лестницы по инициативе собственников помещений центра «Диалог» были организованы слушания в Общественной палате Севастополя.

Сама реконструкция объекта городского благоустройства и его архитектурный облик неоднократно обсуждались на заседаниях градостроительного и архитектурно-художественного советов.

Поскольку указанная лестница является государственной собственностью Севастополя, необходимо было согласование и координация работ с учетом неблагополучного технического состояния городской подпорной стены между ул. Володарского и Сергеева-Ценского, с профильными департаментами: департаментом по имущественным и земельным отношениям, а также департаментом городского хозяйства, куда общество неоднократно обращалось для принятия соответствующих решений.

Проектная документация и архитектурный облик городской лестницы после неоднократных обращений были согласованы только в конце марта 2018 года.

По завершению работ, предусмотренных согласованной проектной документацией, севастопольцами направлены обращения в департамент по имущественным и земельным отношениям, департамент городского хозяйства и управление благоустройства о создании комиссии по инвентаризации и приемке лестницы после реконструкции в городскую собственность.

Однако профильные органы исполнительной власти, несмотря на неоднократные обращения, никаких мер по взятию на учет объекта городского хозяйства не приняли, мотивируя это тем, что в Реестре собственности города отсутствует информация о таком объекте.

В результате севастопольцы и его гости до настоящего времени лишены возможности пользоваться городской лестницей.







Пятница, 25 октября 2019 г. 93

Источник: Портал Информер