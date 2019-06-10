Как в Севастополе дождём уничтожается «Бессмертный полк»

18 10 июня 2019

“ИНФОРМЕР” не раз писал о том, что офис “Бессмертного полка” Севастополя затапливает после дождичка. 9 мая 2018 года руководитель штаба ООД “Бессмертный полк России” в Севастополе, член центрального штаба ООД “Бессмертный полк России” Нина Прудникова, приняв участие в народной акции по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны, направилась в штаб севастопольского “Бессмертного полка” на Коммунистическую, 15.

Там она обнаружила следующую картину: “У нас всё поплыло. Кто должен ответить за то, что не работает ливнёвка? Уважаемый Дмитрий Владимирович, пожалуйста, определите, кто должен ответить за затопленное после ливня помещение? Говорят, что на этой улице стояла по пояс вода! Пусть департамент городского хозяйства определит нам виновника. Если они сидят в креслах и получают заработную плату, пусть отвечают за потоп в городе”. –>

[embedded content]

[embedded content]

Вот и на этот раз, после того, как 7 июня Севастополь ушёл под воду, офис “Бессмертного полка” сильно пострадал.