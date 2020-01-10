Как в Севастополе дороги ремонтируют

10 января 2020     7
Как в Севастополе дороги ремонтируют

28 августа первый заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков проконтролировал ремонт улицы Лазаревская.

Жители микрорайона неоднократно обращались в департамент транспорта и «Севавтодор» с жалобами на неудовлетворительное состояние этой дороги.

«Работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Лазаревская идут по графику, окончание работ по контракту запланировано на 20 октября. Мы идем на встречу жителям и на время ремонта не перекрываем движение на улице полностью. Однако обращаемся к водителям с просьбой не оставлять автомобили в зоне производства работ», – заявил  Евгений Исаков по результатам своего посещения объекта.

20 октября 2019 года уже давно миновало. И дорога силами подрядчиков отремонтирована.

Что из этого получилось, вы можете увидеть на фотографиях неравнодушного жителя Севастополя.

 

 

 

 

 

Мы не будем подводить итоги «успешного» ремонта дороги. Факт, как говорится, налицо. Отметим лишь только, что ремонт дороги на улице Лазаревская проводился в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Пятница, 10 января 2020 г. 72

Источник: Портал Информер

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