Как в Севастополе контролируют бюджетные деньги за семь миллионов

Эпопея с покупкой правительством Севастополя здания по адресу: ул. Шварца, 26./ пл. Пирогова. 3, подходит к концу.

Уже не запрещенные телеграм-каналы, а официальные лица заявили, что здание приобретено за 67 млн. рублей, для нужд КСП – контрольно-счетной палаты города.

О том, чтобы сотрудники КСП переехали в новое здание уже до конца текущего месяца, утром, 9 января, на аппаратном совещании распорядился временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Вице-губернатор Алексей Парикин доложил, что контрольный орган сейчас тратит на аренду помещений порядка 7 млн. рублей в год.

26 декабря 2019 года Распоряжение Правительства Севастополя № 690 о покупке этого здания подписал ио врио Губернатора Д. Солодовников.

Для справки: Контрольно-счетная палата города Севастополя является постоянно действующим органом внешнего государственного финансового контроля субъекта Российской Федерации – города федерального значения Севастополя, образуется Законодательным Собранием города Севастополя и ему подотчетна.

Озвученная сумма годовой арендной платы – 7 миллионов рублей в год, несколько шокирует, ведь бюджет города является высокодотационным, что налагает на Правительство Севастополя при формировании бюджетных расходов, серьезные ограничения.

583 000 рублей в месяц за аренду помещения для организации, в которой числится по штату 28 человек это много или мало?

Чтобы ответить себе на этот вопрос, откроем любой сайт, специализирующийся на сдаче помещений в аренду и увидим что, например помещение рядом с площадью Суворова, на улице Ленина, площадью 116 кв. метров состоящее из 8 кабинетов подсобного помещения и санузла сдается за 65 тысяч рублей в месяц, а помещение под офис на улице Паршина, 2, площадью 500 квадратных метров, сдается в аренду за 122 тысячи рублей.

Разница впечатляющая, поэтому необходимо отметить, КСП призвана следить за обоснованностью и эффективностью расходования бюджетных средств. Видимо у них свое узко-специфическое понятие терминов эффективность и обоснованность.

Давайте попробуем с помощью официально публикуемых данных разобраться, откуда вице-губернатор Алексей Парикин взял цифру 7 миллионов рублей, которую, якобы вынуждена платить КСП в качестве арендной платы.

На сайте государственных закупок размещена информация о том, что КСП заключает контракт на возмещение расходов за оказанные услуги центрального холодного водоснабжения и водоотведения; возмещение расходов за газовое отопление; арендная плата за аренду нежилого помещения; возмещение расходов за потребленную электрическую энергию.

Данный контракт заключен сроком на 6 месяцев, с 1 июля 2019 года. Согласно его условиям подлежит возмещению, арендная плата в сумме 216 тысяч рублей за один месяц или 1 296 000 рублей за весь срок действия контракта, т.е. за шесть месяцев.

За эти шесть месяцев подлежит уплате сумма порядка 100 000 рублей за водоснабжение, отопление, электроэнергию.

Получается, что за вторую половину 2019 года КСП потратила на оплату аренду и коммунальных платежей один миллион четыреста тысяч рублей.

Легко предположить, что сумма за год будет вдвое больше и составит 2800000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей.

Сумма впечатляющая, но она явно не дотягивает до 7 000 000 рублей, о которых не без гордости сообщил господин Парикин.

Получается, что вице-губернатор с целью обосновать эффективность деятельности правительства, одним из руководителей которого он является, сообщает явно недостоверные сведения

Кто знает значение слова эвфемизм, тот правильно поймет вышеприведенную фразу.

Опустим рассуждения о том, что маленькая ложь рождает большое недоверие, и посмотрим еще один интересный момент, связанный с покупкой здания для нужд КСП.

Вспомним, что 9 января, на заседании Правительства Севастополя, врио Губернатора распорядился, чтобы КСП до конца месяца (января) переехало в приобретенное здание.

На следующий день, т.е. 10 января КСП на сайте госзакупок опубликовало закупку, согласно которой должно выплатить арендную плату и коммунальные платежи в сумме 841 054,98 рублей арендодателю.

При этом арендная плата повысилась с 216 тыс. рублей за месяц, по сравнению с 2019 годом до 242 тыс. рублей. Срок действия контракта до 30 апреля 2020 года.

Выходит, в местном правительстве правая рука не знает, что творит левая, или напротив, знает очень хорошо и благоприятствует этому?

Источник: Портал Информер