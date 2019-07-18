Как в Севастополе получить бесплатно участок земли?

В Севастополе действует закон о бесплатном предоставлении городских земельных участков в собственность отдельным категориям граждан. В Севастополе впервые в рамках действующего законодательства такой земельный участок получила многодетная семья, состоящая на учете.
Департаментом по имущественным и земельным отношениям уже сформировано 12 земельных участков для предоставления многодетным семьям, репрессированным гражданам, а также отдельным категориям граждан, пострадавших в результате катастроф на Чернобыльской АЭС и других радиационных ядерных испытаний под индивидуальное строительство.
На сегодняшний день на учет в департаменте по имущественным и земельным отношениям состоят 50 человек из категории «многодетные семьи» и 1 человек – из числа лиц, подвергшихся политическим репрессиям и принудительно выселенных из мест проживания в связи с репрессиями и впоследствии реабилитированных.
Кроме того, для данных целей департаментом сформировано еще 3 земельных участка в селе Полюшко общей площадью 696 тыс. 278 кв. м. В настоящий момент разрабатываются проекты планировки и межевания территории с учетом инженерных коммуникаций, улично-дорожной сети и другой социальной инфраструктуры.
После выполнения соответствующих работ вышеуказанные земельные участки будут включены в Единый перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно отдельным категориям граждан.
Справка:
Для получения земельного участка гражданину необходимо обратиться с заявлением о принятии на учет и документами, предусмотренными регламентом предоставления государственной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно».
Государственная услуга может быть предоставлена исключительно при обращении заявителя: лично (либо через представителя заявителя) – по месту нахождения Многофункционального центра или почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении в адрес департамента. При этом заявление и копии документов должны быть удостоверены нотариально.
Источник: Портал Информер
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