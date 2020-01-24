Как в Севастополе собираются улучшать инвестиционный климат

24 января 2020     16
Как в Севастополе собираются улучшать инвестиционный климат

23 января врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев посетил Центр поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес».

Глава города пообщался с сотрудниками, оценил работу консультантов.

«Конечно, в первую очередь центр «Мой бизнес» создан для удобства предпринимателей Севастополя и всех, кто планирует вкладывать инвестиции в наш город. Прежде всего, наша задача создать для предпринимателей понятные и правильные условия. Я прошел по центру, посмотрел: да, все хорошо, ведутся консультации, людям все показывают и рассказывают. Даже лучше, чем я предполагал. Главная задача – направить консультантов на понимание жизненных задач, чтобы они могли максимально доступно разъяснять людям те меры поддержки, которые предлагает центр. Чтобы между бизнесменом и консультантом был диалог на равных», – отметил Михаил Развожаев.

После, под председательством врио губернатора состоялось заседание совета по улучшению инвестиционного климата в регионе.

В мероприятии также участвовали вице-губернаторы Денис Солодовников и Мария Литовко, руководители профильных органов власти и представители бизнес-сообщества.

«Ежегодно формируется рейтинг инвестиционного климата субъекта, который презентуют на  экономическом форуме. Мы достигли определенных результатов в этом направлении, но у нас есть возможность улучшить ситуацию, показать эффективную работу в реальном времени. Все процессы должны быть минимально забюрократизированы, услуги оказываться в срок. Если бизнесмен обратился в ведомство, то должен получить внятный ответ в короткие сроки. С целью улучшения инвестиционного климата необходимо упрощать процесс, делать его понятным для людей», – подытожил Михаил Развожаев.  

Центр «Мой бизнес» – это многофункциональная площадка, где предприниматели и граждане, планирующие открыть свой бизнес, могут по принципу «единого окна» получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности. Центр создан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В Центре «Мой бизнес» организована работа следующих организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства как: Севастопольский фонд поддержки предпринимательства, Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, Гарантийный фонд субъектов малого и среднего предпринимательства, АО «Корпорация развития Севастополя».

Также с целью предоставления консультаций и услуг в Центре «Мой бизнес» созданы рабочие места (окна приема) для представителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя, чья деятельность связана с вопросами регулирования деятельности и поддержки субъектов МСП, уполномоченного по защите прав предпринимателей и иных организаций. В Центре «Мой бизнес» создан и оборудован коворкинг-центр, переговорные комнаты для предпринимателей.

Наличие конференц-зала в Центре позволит проводить семинары, конференции, форумы и иные мероприятия для бизнес сообщества города Севастополя с привлечение спикеров из других регионов Российской Федерации. Центр «Мой бизнес» оказывает информационно – консультационные услуги, меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Проводит обучение, консультирование, проведение семинаров и иных мероприятий (Фонд поддержки предпринимательства). Здесь же можно получить финансовую поддержку в виде выдачи микрозаймов (Фонд микрофинансирования), предоставление гарантий и поручительств по банковским кредитам (Гарантийный фонд), государственные услуги, которые предоставляются через МФЦ для бизнеса. Напомним, Предпринимателям Севастополя оказывается государственная имущественная поддержка на льготных условиях.

 Мнение авторов и спикеров может не совпадать с позицией редакции. Позиция редакции может быть озвучена только главным редактором или, в крайнем случае, лицом, которое главный редактор –>



Пятница, 24 января 2020 г. 12

Источник: Портал Информер

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