Как в Севастополе уничтожается историческая память

6 сентября 2019     16
Как в Севастополе уничтожается историческая память

В редакцию “ИНФОРМЕРа” обратились жители Севастополя, которые рассказали о том, как в нашем городе относятся к исторической памяти.

По их словам, ТСН “Сосновый бор” получил еще в украинские времена земельные участки.

Сейчас же, после установления правопреемства, некоторые члены ТСН начали активную застройку, которая уже привела к тому, что уничтожен ров возле исторического памятника хорошо сохранившегося французского редута времен первой обороны Севастополя 1854-55 годов.

Наш корреспондент выехал на место происшествия. Вот его видеорепортаж:

Как следует из рассказов неравнодушных севастопольцев, строительные работы собственников ТСН уже в скором времени могут привести к разрушению и уничтожению самого редута.

Мы призываем всех ответственных лиц в правительстве Севастополя, а также руководство севастопольских музеев обратить внимание на эту проблему и не допустить очередного варварства – утраты национального достояния.

Пора уже от слов про патриотизм и сохранение исторического наследия Севастополя переходить к делу и навести порядок в вопросе охраны памятников истории и архитектуры нашего города.


Пятница, 6 сентября 2019 г. 4

Источник: Портал Информер

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